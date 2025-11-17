 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Prie raketų „Flamingo“ gamintojos patariamosios valdybos prisijungė Pompeo

2025-11-17 17:23 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 17:23

Buvęs JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo prisijungė prie Ukrainos gynybos įmonės „Fire Point", žinomos dėl savo gaminamų ilgojo nuotolio raketų „Flamingo", patariamosio valdybos. Apie tai pirmadienį pranešė portalas „Kyiv Indepdenent", remdamasis naujienų agentūros „The Associated Press" paskelbta informacija.

Prie raketų „Flamingo“ gamintojos patariamosios valdybos prisijungė Pompeo. EPA-ELTA nuotr.

Buvęs JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo prisijungė prie Ukrainos gynybos įmonės „Fire Point“, žinomos dėl savo gaminamų ilgojo nuotolio raketų „Flamingo“, patariamosio valdybos. Apie tai pirmadienį pranešė portalas „Kyiv Indepdenent“, remdamasis naujienų agentūros „The Associated Press“ paskelbta informacija.

M. Pompeo 2017–2018 m. ėjo Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) direktoriaus pareigas, o JAV diplomatijos vadovu dirbo 2018–2021 m., per JAV prezidento Donaldo Trumpo pirmąją kadenciją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors antrosios D. Trumpo kadencijos administracijoje jam vietos neatsirado, M. Pompoe dažnai pasisakė už didesnę paramą Kyjivui Rusijos plataus masto invazijos metu.

„Fire Point“ lapkričio 12 d. įkūrė patariamąją valdybą, kurios nariu, kartu su kitais trimis asmenimis, buvo paskirtas M. Pompeo, naujienų agentūrai „The Associated Press“ pranešė bendrovės technologijų vadovė Iryna Terekh. 

Bendrovės technologijų vadovė šį žingsnį sieja su ambicingais bendrovės plėtros planais, nes „Fire Point“ šiais metais praneša apie 1 mlrd. JAV dolerių pajamas ir stato gamyklą Danijoje.

Bendrovės garsiausiais projektas yra sparnuotosios raketos „Flamingo“. Jas Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apibūdino kaip „sėkmingiausias raketas“, kurias šiuo metu turi Ukraina. Jų nurodomas veikimo nuotolis siekia 3 tūkst. kilometrų, o kovinė galvutė sveria daugiau nei toną.

„Kyiv Indepdenent“ primena, kad Ukrainos kariuomenė neseniai patvirtino, jog šios raketos buvo panaudotos per seriją ilgojo nuotolio smūgių priešo okupuotoms teritorijoms Kryme ir Zaporižios srityje bei pačios Rusijos teritorijoje lapkričio 13-osios naktį. 

„Kyiv Indepdenent“ taip pat atkreipia dėmesį, kad 2023 m. įkurta privati gynybos pramonės „Fire Point“ pastaruoju metu atsidūrė po padidinamuoju stiklu dėl, be kita ko, įtariamų jos ryšių su buvusiu prezidento V. Zelenskio bendražygiu Timūru Mindiču, įsivėlusiu į didžiulį, Ukrainą krečiantį korupcijos skandalą.

Rugpjūčio mėnesį „Kyiv Independent“ tyrimas atskleidė, kad Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras (NABU) tyrė „Fire Point“ dėl įtarimų, esą ji padidino komponentų vertę arba kariuomenei tiekiamų dronų skaičių (arba ir viena, ir kita).

Tyrime taip pat minimi galimi ryšiai tarp įmonės ir T. Mindičo, kuris, tyrėjų teigimu, buvo pagrindinis veikėjas 100 mln. dolerių vertės pinigų plovimo schemoje energetikos sektoriuje. Vyras nuo to laiko pabėgo iš Ukrainos, o V. Zelenskis jam įvedė sankcijas.

„Fire Point“, savo ruožtu, neigia bet kokias sąsajas su susikompromitavusiu verslininku.

