  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Putinas gyvena baimėje, ir ji pagrįsta – žiniasklaida

2025-11-05 23:30
2025-11-05 23:30

Rusija grasina galinti nutraukti 30 metų galiojusį branduolinių ginklų bandymų moratoriumą. Viena iš priežasčių, kurią šalis agresorė įvardija kaip pagrindą, yra „JAV ketinimas įsigyti naują vidutinio nuotolio raketų kompleksą „Dark Eagle“ (liet. – Tamsusis erelis) su hipersoninėmis raketomis“.

Putinas gyvena baimėje, ir ji pagrįsta – žiniasklaida (nuotr. SCANPIX)
13

Rusija grasina galinti nutraukti 30 metų galiojusį branduolinių ginklų bandymų moratoriumą. Viena iš priežasčių, kurią šalis agresorė įvardija kaip pagrindą, yra „JAV ketinimas įsigyti naują vidutinio nuotolio raketų kompleksą „Dark Eagle“ (liet. – Tamsusis erelis) su hipersoninėmis raketomis“.

1

Ukrainos karinis–analitinis portalas „Defense Express“ paaiškino, kas tai per ginklas ir kiek pagrįsta Kremliaus lyderio Vladimiro Putino baimė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dark Eagle“

Pasak ekspertų, „Dark Eagle“ yra mažiau oficialus projekto LRHW (past. Tolimojo nuotolio hipersonino ginklo) pavadinimas. Apie šį projektą žinoma jau gana seniai.

Naujo ginklo kūrimas, bent jau oficialiai, prasidėjo 2018 m., po to, kai Rusija buvo pagauta pažeidžianti sutartį dėl vidutinio nuotolio raketų sistemų, rašoma leidinyje. Kalbama apie Rusijos sukurtą sparnuotą raketą 9M729, skirtą reaktyvinėms raketoms „Iskander“ su 2,5 tūkst. km nuotoliu, taip pat apie RS–26 „Rubezh“ kūrimą, kuris, tikriausiai, tapo liūdnai pagarsėjusio „Orešnik“ prototipu.

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka

Kaip rašo „Defense Express“, pati raketa, panaudota pagal „Dark Eagle“, iš tiesų buvo sukurta dar anksčiau. Ji buvo sukurta naudoti povandeniniuose laivuose ir raketiniuose eskadrinėse ir pirmą kartą paleista dar 2017 m.

Ginklo kūrimas, pradėtas 2018 m., vyko gana sparčiai, ir jau 2020 m. prasidėjo pirmieji bandymai. Tačiau dėl rastų problemų paleidimo įrenginyje jie buvo nutraukti. 

Jas pavyko išspręsti tik 2024 m., kai po ilgos pertraukos buvo atliktas pirmasis sėkmingas bandymas. Tiesa, iš antrojo bandymo.

Kremlius: veiksmai kelia pavojų

Dar rugpjūti Kremlius pažymėjo, kad tokie Jungtinių Valstijų ir jų sąjungininkių veiksmai kelia pavojų Rusijai ir gali turėti reikšmingų pasekmių regioniniam ir pasauliniam stabilumui.

Tačiau daugiau informacijos apie tai, kokių veiksmų gali imtis Rusija, nebuvo pateikta.

Tokios vidutinio nuotolio raketos laikomos itin destabilizuojančiomis – palyginti su tarpžemyninėmis balistinėmis raketomis, joms reikia mažiau laiko pasiekti taikinius.

V. Putinas perspėjo Vakarus, kad Maskva gali „Orešnik“ panaudoti prieš Ukrainos NATO sąjungininkes, kurios leido Kyjivui naudoti jų tiekiamas ilgojo nuotolio raketas smūgiams Rusijos teritorijoje.

Trumpas nurodė atnaujinti branduolinio ginklo bandymus

JAV prezidentas Donaldas Trumpas nurodė atnaujinti branduolinių ginklų bandymus, tačiau, kaip patikino šalies energetikos ministras Chrisas Wrightas, kol kas kalbama ne apie sprogimus. Pasak jo, vykstantys bandymai – tik sistemos patikrinimai, skirti įsitikinti ginklų veikimu be realių branduolinių sprogimų, skelbia „Reuters“.

Ch. Wrightas teigė, kad bandymai, kuriuos nurodė atlikti D. Trumpas, yra „sisteminių tyrimų“ pobūdžio.

„Tai nėra branduoliniai sprogimai. Tai – ką mes vadiname nekritiniais sprogimais“, – sakė jis.

Pasak Ch. Wrighto, bandymai susiję su visomis kitomis branduolinio ginklo dalimis: siekiama įsitikinti, kad jos veikia ir gali sukelti branduolinį sprogimą. Jis pabrėžė, kad bandymai bus atliekami su naujomis sistemomis, kad šis ginklas būtų geresnis už ankstesnį.

„Galime labai tiksliai modeliuoti, kas vyktų per branduolinį sprogimą“

Ch. Wrightas priminė, kad JAV atliko branduolinius bandymus 1960–1980 m. ir surinko išsamią informaciją bei matavimus apie sprogimus.

„Dėka mūsų mokslo ir skaičiavimo galios galime labai tiksliai modeliuoti, kas vyktų per branduolinį sprogimą“, – pridūrė ministras.

Galvojo, kad eilinį sykį praslys? Putino pagyros atsirėmė į Trumpo azartą (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Kaip žinoma, D. Trumpas įpareigojo Pentagoną nedelsiant atnaujinti branduolinių ginklų bandymus. Tuo metu Vladimiras Putinas gyrė sparnuotosios raketos „Burevestnik“ su branduoline energija bandymus.

