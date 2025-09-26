Zelenskis kreipėsi į Trumpą: nori raketų, galinčių pasiekti Maskvą

Keletas šaltinių „The Telegraph“ pranešė, kad prašymas buvo išsakytas dviejų lyderių susitikimo metu, kuris vyko Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos metu, o pats susitikimas buvo įvertintas kaip itin palankus.
Interviu metu po susitikimo V. Zelenskis sakė, kad D. Trumpas palankiai įvertino jo prašymą suteikti didelio nuotolio sparnuotąsias raketas, kurios leistų Kyjivui pataikyti į taikinius Maskvoje.
„Nereiškia, kad mes juos naudosime“
„Prezidentas Trumpas žino. Vakar aš jam pasakiau, kad mums reikia vieno dalyko. Mums to reikia, bet tai nereiškia, kad mes juos naudosime. Jei mes tai turėsime, manau, tai bus papildomas spaudimas Putinui, kad jis sėstų prie derybų stalo“, – sakė Ukrainos prezidentas po susitikimo su D. Trumpu.
Atskirai diplomatiniai šaltiniai pranešė, kad JAV valstybės sekretorius Marco Rubio savo Europos kolegoms sakė, jog D. Trumpo tono pasikeitimą Ukrainos atžvilgiu reikėtų vertinti „kuo pozityviau“.
M. Rubio taip pat nurodė, kad JAV prezidentas esą „labai piktas“ dėl to, jog V. Putinas ignoruoja jo bandymus užbaigti trejus metus trunkantį karą.
Nežinoma, ar V. Zelenskio bandymai gauti iš JAV „Tomahawk“ raketas bus sėkmingi, pabrėžia leidinys.
