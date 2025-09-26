Jungtinėse Tautose laukiama griežtos Benjamino Netanyahu kalbos

B. Netanyahu kalbės JT Generalinėje Asamblėjoje praėjus kelioms dienoms po to, kai Prancūzija, Jungtinė Karalystė (JK) ir kelios kitos Vakarų valstybės žengė svarbų žingsnį ir pripažino Palestinos valstybę, veikdamos iš susierzinimo dėl Izraelio nepaliaujamo puolimo Gazos Ruože.
Ilgiausiai Izraelio istorijoje pareigas einantis ministras pirmininkas jau seniai atmeta Palestinos valstybę, o jo kraštutinių dešiniųjų sąjungininkai svarstė galimybę aneksuoti Vakarų Krantą, kad sunaikintų bet kokią realią nepriklausomos Palestinos perspektyvą.
Tačiau D. Trumpas, paprastai ištikimas B. Netanyahu sąjungininkas, įspėjo, kad aneksija negalima. Jis siūlo taikos planą dėl Gazos Ruožo, įtraukiant „Hamas“ nuginklavimą. 2023 metų spalio 7 dieną šios islamistų grupuotės įvykdytas žiaurus išpuolis Izraelyje išprovokavo žydų valstybės atsakomuosius veiksmus Gazos Ruože.
„Neleisiu Izraeliui aneksuoti Vakarų Kranto“, – sakė D. Trumpas žurnalistams Baltuosiuose rūmuose.
„Ne, neleisiu. Tai neįvyks“, – tikino jis.
D. Trumpas ketvirtadienį telefonu kalbėjosi su B. Netanyahu, kuris pirmadienį turėtų vykti į Vašingtoną.
Kadangi B. Netanyahu gresia Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) arešto orderis dėl kaltinimų karo nusikaltimais, įskaitant bado kaip ginklo naudojimą, Izraelio ministras pirmininkas pasirinko neįprastą maršrutą į Niujorką, įskaitant skrydį virš siauro Gibraltaro sąsiaurio.
Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas), D. Trumpo draugas, tapęs derybininku įvairiais pasaulio klausimais, buvo pastebėtas įeinantis į griežtai saugomą prabangų viešbutį Manhatane, kuriame apsistojo B. Netanyahu.
Protestai
Lauke buvo pastebėta apie 20 protestuotojų ir panašiai tiek pat B. Netanyahu šalininkų.
Aktyvistai penktadienį, per B. Netanyahu kalbą, suplanavo eitynes ir jose reikalaus jį sulaikyti.
Per Izraelio puolimą Gazos Ruože jau žuvo daugiau kaip 65,5 tūkst. palestiniečių, daugiausia civilių, rodo šios „Hamas“ valdomos teritorijos Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys, kuriuos JT laiko patikimais.
2023 metų spalio 7-osios „Hamas“ išpuolio metu žuvo 1 219 žmonių, taip pat daugiausia civilių, rodo naujienų agentūros AFP skaičiavimai, remiantis oficialiais Izraelio duomenimis. Tai buvo daugiausiai aukų pareikalavusi diena žydų valstybės istorijoje.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) pirmadienį sušaukė specialų aukščiausiojo lygio susitikimą, po kurio Palestinos valstybę pripažino Prancūzija, JK, Kanada, Australija, Portugalija, kitos Vakarų valstybės.
Vakarų šalių vyriausybės teigė esančios nusivylusios Izraeliu, kuris pastarosiomis savaitėmis tęsė naują didelį puolimą Gazoje, kur beveik visi gyventojai jau buvo priversti pasitraukti.
B. Netanyahu užsipuolė kritikus Vakaruose ir JT, kurias vadina šališkomis. Jis taip pat nebijojo paprieštarauti D. Trumpui ir, nepaisydamas JAV diplomatinių pastangų, ėmėsi karinių veiksmų Irane, Katare ir Sirijoje.
Palestiniečių lyderis Mahmudas Abbasas (Mahmudas Abasas) ketvirtadienį vaizdo ryšiu kreipėsi į Generalinę Asamblėją, nes Jungtinės Valstijos žengė retą žingsnį ir atsisakė išduoti jam vizą.
M. Abbasas sakė, kad jo vadovaujamos Palestinos autonomijos konkurentė „Hamas“ neturėtų turėti ateities, ir pasmerkė tiek spalio 7 dienos ataką, tiek antisemitizmą.
