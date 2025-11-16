 
Kalendorius
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Serbija vengia Rusijos akcijų naftos bendrovėje „konfiskavimo“

2025-11-16 17:23 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-16 17:23

Serbijai siekiant ištrūkti iš paralyžiuojančių JAV sankcijų, šalies prezidentas sekmadienį pareiškė, kad nori „bet kokia kaina“ išvengti Rusijos turimų akcijų naftos bendrovėje NIS konfiskavimo.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

Serbijai siekiant ištrūkti iš paralyžiuojančių JAV sankcijų, šalies prezidentas sekmadienį pareiškė, kad nori „bet kokia kaina“ išvengti Rusijos turimų akcijų naftos bendrovėje NIS konfiskavimo.

REKLAMA
0

Vašingtonas įvedė sankcijas „Serbijos naftos pramonei“ (NIS), kurios didžioji dalis akcijų priklauso rusų bendrovėms, po 2022 m. Maskvos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sankcijos stipriai paveikė Serbiją, kuri, anot analitikų, yra ant žiemos energetinės krizės slenksčio, o vienintelei šalies naftos perdirbimo gamyklai gresia uždarymas.

REKLAMA
REKLAMA

Serbija išsiderėjo sankcijų atidėjimą kelis kartus, bet galiausiai jos įsigaliojo spalio 9 d. JAV iždo departamento sprendimu. JAV valdžios institucijos pranešė Serbijai, kad sankcijos bus panaikintos tik tuo atveju, jei iš bendrovė pasitrauks visi Rusijos akcininkai. 

REKLAMA

„Noriu, kad bet kokia kaina išvengtume turto konfiskavimo“

Kandidatės į Europos Sąjungą statusą turinti Serbija atsidūrė sudėtingoje situacijoje. Ji yra viena iš nedaugelio Europos šalių, kurios neįvedė sankcijų Rusijai dėl invazijos į Ukrainą.

„Noriu, kad bet kokia kaina išvengtume turto konfiskavimo, nacionalizavimo ar arešto (...) Nenorime nieko atimti iš nė vieno“, – sakė Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius per skubų vyriausybės posėdį, sušauktą po naujausio Vašingtono pranešimo.

REKLAMA
REKLAMA

„Turime išnaudoti visas galimybes prieš pradėdami perėmimą ar kitą procesą“, – sakė Serbijos vadovas.

„Iki kito sekmadienio turime rasti sprendimą“, – pridūrė jis, pažadėdamas, kad atsakas bus „ryžtingas“.

45 proc. NIS akcijų priklauso „Gazprom Neft“, kuriai taikomos JAV sankcijos. Jos patronuojanti bendrovė „Gazprom“ rugsėjį perdavė 11,3 proc. NIS akcijų kitai Rusijos įmonei „Intelligence“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Serbijos valstybė valdo beveik 30 procentų NIS akcijų. Likusi dalis priklauso smulkiems akcininkams.

A. Vučičiaus teigimu, Rusijos suinteresuotieji subjektai ir jų „Azijos bei Europos partneriai“ toliau derasi dėl galimo NIS akcijų pardavimo. Įmonių jis neįvardijo.

Nuo sankcijų įvedimo momento NIS negali įsigyti atsargų. Pasak įmonės atstovų, jos žaliavinės naftos atsargos baigsis po lapkričio 25 d.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų