Tomas Bagdonavičius įsileido į gimtadienio šventę: Seimo narys užsiiminėjo netikėta veikla

Tomas Bagdonavičius atvirai prakalbo apie gimtadienio šventę
Gimtadienio šventė
T. Bagdonavičius gimtadienį paminėjo triukšmingai, artimiausių žmonių apsuptyje.
„Gimtadienio šventė vyko Šiauliuose, sodyboje „Buliai“, nuostabioje aplinkoje. Susirinko apie 20 svečių – patys artimiausi draugai. Buvo ir tokių, kuriems nepavyko atvykti“, – kalbėjo pašnekovas.
Prie šios šventės organizavimo prisidėjo ir jo žmona Audronė: „Šventė buvo suplanuota iš anksto – išnuomota sodyba, nes paskutinę dieną sunkiai ką nors suorganizuosi. Žmona, kaip visada, prisidėjo savo gerais darbais.“
Vyro teigimu, šventė praėjo sklandžiai – netrūko nei gerų emocijų, nei staigmenų
„Didelių kuriozų, ypač nemalonių, tikrai nebuvo, tačiau iš gerosios pusės – ne viena staigmena maloniai nustebino. Mano svečiai – visi linksmi žmonės, tad išdaigų tikrai netrūko: buvo ir persirengimų su kaukėmis, gitaros skambesio su dainomis, o kitą dieną – net poezijos skaitymai“, – džiaugėsi Tomas.
Pasiteiravus, kokių staigmenų sulaukė Tomas, dainininkas šyptelėjo: „Kaip minėjau, staigmenų buvo daug: nuo 12 valandos pasirodė Deivido Deivizo grupė, kitą dieną gitara linksmino dainininkas – grupės „Lietus“ lyderis Aleksandras, o vėliau vyko poezijos skaitymas, kurį vedė Lietuvos Seimo narys. Pas mane turbūt nebuvo nei vienos šventės, kurioje nebūtų staigmenų, tačiau šįkart jų buvo išties daug.“
Primename, kad atlikėjui Tomui Bagdonavičiui rugsėjo 11 d. – ypatinga. Tą dieną jis mini ne tik savo gimtadienį, bet ir santuokos metines su žmona Audrone.
Naujienų portalui tv3.lt T. Bagdonavičius atvirai prakalbo apie santuoką bei prabėgusius metus.
Santuoka
Pradėdamas pokalbį apie vestuvių metines, Tomas teigė, kad ruošiasi su žmona vykti į kelionę.
„Vestuvių metinės su Audrute švęsime per mano gimtadienį, rugsėjo 11 dieną, tad tai – dviguba šventė. Kol kas neturime nusistovėjusių tradicijų, bet šiemet – ir mano jubiliejus, todėl rengsime šventę, o po jos išskrisime į kelionę“, – pasakojo jis.
Pasiteiravus, ar kaip nors ketina nustebinti savo išrinktąją, dainininkas šyptelėjo: „Aš mėgstu daryti Audrutei staigmenas ne tik per vestuvių metines ar gimtadienius – visada turiu planų, kaip ją pradžiuginti.“
Pašnekovas teigė esąs laimingai vedęs, tačiau pripažino, kad ir jų santuokoje pasitaiko sudėtingų etapų: „Jau penkti metai esame kartu. Per tuos metus buvo visko – kaip turbūt ir pas visus. Būna, kad pasakai: „jei nepatinka, galim ir skirtis“, bet po dešimties minučių jau bučiuojamės ir važiuojam toliau.“
Jis pridūrė, kad socialiniuose tinkluose visi atrodo labai laimingi, tačiau kartais tai neatitinka realybės.
„Socialiniuose tinkluose visi atrodo labai laimingi ir gerai gyvenantys, bet realybė kartais kitokia. Visgi mes su Audrute gerai sutariame – turime panašių pomėgių, panašų požiūrį. Esame suaugę žmonės, todėl stengiamės nešvaistyti laiko pykčiams ir kitoms nesąmonėms“, – teigė jis.
Pasak Tomo, jų namuose buitinius darbus atlieka tas, kas tuo metu turi daugiau laisvo laiko: „Net nekylą klausimų, kas ką darys – viskas natūraliai.“
Sakoma, kad nėra namų be dūmų, o tam pritaria ir pats pašnekovas: „Nesutarimų namuose, jei jų ir kyla, dažniausiai būna dėl smulkmenų – pavyzdžiui, kad skubėdamas į darbą palieku ant stalo trupinių ar kur numetu kojinę. Metams bėgant išmoksti nebekreipti dėmesio į dalykus, kurie anksčiau labai erzino. Kiekviena diena – kaip deimantas, kurį šlifuojame vienas su kitu.“
Gimimo diena
Rugsėjo 11-ąją dvigubą šventę minintis Tomas atskleidė, kokie jam buvo prabėgę metai.
„Kaip jau minėjau, per vestuvių metines švęsime ir mano gimtadienį. Praėję metai nebuvo lengvi – daug darbo, daug iššūkių, bet, manau, visai neblogai susitvarkiau. Esu maksimalistas – negaliu sėdėti vietoje. Turiu du verslus ir visada galvoje sukasi idėjos naujiems projektams. Tad planų ir veiklos niekada netrūksta“, – teigė pašnekovas.
Tiesa, netrūko ir iššūkių: „Turiu įmonę, dirbančią su statybine technika. Kiekvienas naujas projektas reikalauja sprendimų – kaip jį įgyvendinti greičiau ir geriau. Be to, dar derinu koncertus su kitais darbais, tad kartais net pamirštu, kokia savaitės diena – viskas lekia labai greitai.“
Baigdamas pokalbį apie santuoką ir gimimo dieną, Tomas atskleidė, ko sau palinkėtų: „Savo gimtadienio proga norėčiau palinkėti nepasiduoti, net kai atrodo, kad padėtis be išeities. Aišku, linkiu ir geros sveikatos – be jos toli nenuvažiuosi. Ir dar – daug smagių akimirkų, nes esu linksmas žmogus.“
