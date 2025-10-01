Turkijoje atostogavęs Tomas Bagdonavičius prakalbo apie kainas: atskleidė, kiek sumokėjo už viešnagę ir pramogas

Naujienų portalui tv3.lt T. Bagdonavičius atvirai prakalbo apie atostogas Turkijoje, išbandytą pramogą ir kainas.
Pramogos
Tomas pabrėžė, kad viešbutis pasižymi gausia ir įvairiapusiška maisto pasiūla: „Mes su Audrute išsirinkome „Rubi Platinum SPA Resort“ Turkijoje. Tai jau aukštesnės klasės viešbutis, kuriame niekada nepritrūksta maisto – net jei vėliau ateini pietauti ar vakarieniauti. Prie kiekvieno baseino ar paplūdimio yra papildomų restoranų. Kadangi pas mus viskas buvo ultra įskaičiuota, nereikėjo sukti galvos, kad už kažką dar reikės papildomai primokėti.“
Viešbutyje pramogų spektras išties platus – nuo sporto renginių iki vakarinių koncertų su garsiais Turkijos atlikėjais.
„Programos tikrai įspūdingos – net dainavo kelias lietuviškas dainas, ir visai neblogu lietuvišku akcentu. Aš pats išbandžiau povandeninį nardymą – tai patirtis, kuri liks visam gyvenimui. Net gavau pradedančiojo narų sertifikatą. Manau, ateityje sieksiu tapti profesionaliu naru“, – atskleidė pašnekovas.
Prakalbo apie kainas
Kainos viešbutyje, pasak Tomo, buvo gana prieinamos: „Kaina nebuvo „kosmosas“ – apie 1700 eurų asmeniui. Papildomai pasirinkome privatų pervežimą iki viešbučio ir geresnes vietas lėktuve, kur galima ištiesti kojas – tai dar šiek tiek papildomai kainavo.“
Pasakodamas apie viešbutį, pašnekovas teigė, kad ten gausu įvairiausio maisto: „Tiek daug patiekalų pasirinkimo, kad turbūt reikėtų 3 mėnesius čia gyventi, kad viską paragautum! Mieste taip pat buvome ne kartą – vakarienė ten tikrai pigesnė nei Lietuvoje.“
Tiesa, nardymo pramogos nebuvo nemokamos, teko sumokėti tiek už teorines pamokas, tiek už praktines.
„Papildomai mokėjau tik už nardymo pamokas – dvi teorinės ir dvi praktinės, viskas kainavo 80 €. Vėliau nardžiau jau savo malonumui – valanda kainavo 25 €, kas, manau, visai nebrangu. Povandeninis pasaulis – įspūdingas, to, ką ten pamatai, niekada nepamirši. Galima dar rinktis pasiplaukiojimus jachtomis, parašiutus ir kitokias pramogas, bet jų nepirkome – norėjosi tiesiog mėgautis saule ir jūra“, – sakė pašnekovas.
Tomas pabrėžė, kad Turkija lepina ne tik saulės spinduliais, tačiau ir nebrangiomis kainomis parduotuvėse: „Kainos Turkijoje tikrai nėra didelės, ypač kalbant apie drabužius ir jų kokybę. Visi turbūt žino, kad Turkijoje – viena geriausia odos kokybė. Bet čia reikia derėtis ne tik turguje, bet ir prabangiose parduotuvėse, kurios gamina drabužius Italijai, Prancūzijai ir garsiausiems prekių ženklams.“
Viešbutis įsikūręs patogioje vietoje – vos perėjus gatvę galima rasti prabangius prekybos centrus: „Daug nekeliavome, nes viešbutyje buvo daug veiklos. Be to, jis yra labai geroje vietoje – vos perėjus kelią, daug prabangių prekybos centrų. Tai kas vakarą išeidavome apsipirkti. Grįžti su pilnais maišais, sakai sau: „Tikrai daugiau neisiu“, bet ateina vakaras – ir vėl einam „pažiūrėti kažko gražaus.“
Rekomendacija kitiems
Pasiteiravus, ką rekomenduotu kitiems, ketinantiems vykti į Turkiją, pašnekovas nusijuokė.
„Ką galėčiau rekomenduoti tiems, kurie čia atvyksta pirmą kartą? Atvažiuokite su šortais ir šlepetėmis. Jei kažko prireiks – visada galima nusipirkti už kelias dešimtis eurų. Tikrai neverta prisikrauti lagaminų daiktų, kurių neprireiks“, – sakė vyras.
Baigdamas pokalbį apie kelionę, Tomas prisiminė ir kiek kuriozišką situaciją: „Šiaip viskas vyko labai sklandžiai. Gal tik vienas kuriozas – turėjo mus pasiimti privatus pervežėjas iš oro uosto, bet jis kažkur sėdėjo su draugais, rūkė, laikė lentelę, ir galvojo, kad mes patys jį rasim... Bet viskas baigėsi gerai – suradom vieni kitus kaip kokiame turkiškame seriale.“
