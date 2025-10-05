Garliavos rankininkės pirmą kartą istorijoje žengė į EHF taurės trečiąjį etapą – 14-metė buvo tarp komandos lyderių

Lietuvos ekipa šeštadienį išvykoje 31:32 (17:13) nusileido Šiaurės Makedonijos „ZRK Kumanovo“ komandai, tačiau bendru dviejų rungtynių rezultatu užtikrintai žengė tolyn – pirmąsias rungtynes Garliavoje lietuvės buvo laimėjusios 32:25.
Kauno rajono rankininkės solidžiai atrodė ir antrose rungtynėse, ilgą laiką pirmavo, o varžovėms pavyko išsiveržti į priekį tik susitikimo pabaigoje, kai pergalę joms užtikrino minimalus pranašumas.
Rezultatyviausiai Lietuvos komandoje žaidė Martyna Ustilaitė, pelniusi 11 įvarčių. Svariai prie pergalės prisidėjo ir 14-metė Altėja Ustilaitė. Ji 15-ojo gimtadienio išvakarėse pasižymėjo net 8 įvarčiais.Mantė Voskresenskaja pelnė 7 įvarčius, o Martyna Vaitkutė – 4.
Garliavos ekipos varžovės trečiajame etape paaiškės po artėjančio burtų traukimo.
