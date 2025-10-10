Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos teisėjai dirbs pasaulio čempionato atrankos rungtynėse Ispanijoje

2025-10-10 22:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-10 22:30

Šį mėnesį tęsiasi FIFA pasaulio čempionato atrankos rungtynės, o jose vėl išvysime Lietuvos teisėjus.

Manfredas Lukjančukas | lff.lt nuotr.

0

Spalio 10 dieną, šeštadienį, Ispanijoje įvyks E grupės rungtynės, kuriose šeimininkai ispanai priims Sakartvelo futbolininkus.

Šiam susitikimui vadovaus Lietuvos teisėjų brigada. Aikštės teisėjas bus Manfredas Lukjančukas, jam talkins asistentai Mangirdas Mirauskas bei Vytenis Kazlauskas, rezervinis teisėjas Donatas Rumšas ir AVAR arbitras Donatas Šimėnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Elčės miesto Manuel Martínez Valero stadione susitikimas šeštadienį prasidės 21.45 val. Lietuvos laiku, jį tiesiogiai rodys GO3 platforma.

Komandos šioje grupėje kol kas yra sužaidusios po dvejas rungtynes. Pirmauja abu susitikimus laimėję ispanai, kartvelai ir turkai savo sąskaitose turi po tris taškus, Bulgarijos rinktinė kol kas yra pralaimėjusi abejus žaistus susitikimus.

