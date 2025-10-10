Lietuvos teisėjai dirbs pasaulio čempionato atrankos rungtynėse Ispanijoje

Spalio 10 dieną, šeštadienį, Ispanijoje įvyks E grupės rungtynės, kuriose šeimininkai ispanai priims Sakartvelo futbolininkus.
Šiam susitikimui vadovaus Lietuvos teisėjų brigada. Aikštės teisėjas bus Manfredas Lukjančukas, jam talkins asistentai Mangirdas Mirauskas bei Vytenis Kazlauskas, rezervinis teisėjas Donatas Rumšas ir AVAR arbitras Donatas Šimėnas.
Elčės miesto Manuel Martínez Valero stadione susitikimas šeštadienį prasidės 21.45 val. Lietuvos laiku, jį tiesiogiai rodys GO3 platforma.
Komandos šioje grupėje kol kas yra sužaidusios po dvejas rungtynes. Pirmauja abu susitikimus laimėję ispanai, kartvelai ir turkai savo sąskaitose turi po tris taškus, Bulgarijos rinktinė kol kas yra pralaimėjusi abejus žaistus susitikimus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!