Medvedevas triumfavo Almatoje, Chačanovas patyrė fiasko ir neapgynė titulo

Prancūzas pirmavo nemažą pirmojo seto dalį (0:2, 1:3, 2:4), bet vėliau persvarą išbarstė. Antrajame sete C. Moutet irgi prarado pranašumą (0:2, 1:3, 3:3), tačiau jau septintajame geime laimėjo dar vieną D. Medvedevo padavimų seriją ir šį kartą priekyje išliko iki seto pabaigos.
Paskutiniame sete „break pointus“ kūrėsi tik D. Medvedevas, kol C. Moutet galiausiai neatlaikė spaudimo.
Turnyro favoritas – pirmo dešimtuko žaidėjas Karenas Chačanovas – jau aštuntfinalyje 6:4, 6:7 (5:7), 3:6 krito prieš vokietį Janą-Lennardą Struffą (ATP-98), kuris vos prieš keletą savaičių pralaimėjo Edui Butvilui. K. Chačanovas ne tik neapgynė titulo, bet ir prarado galimybes išsilaikyti reitingo dešimtuke.
ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Almatoje prizų fondą sudarė kiek daugiau nei 1,055 mln. JAV dolerių.
