„Barcelona“ Ispanijoje įveikė „Unicaja“ ir ruošiasi dvikovai su „Žalgiriu“

Likus žaisti pusantros minutės katalonų klubas pirmavo minimaliai (78:77), bet tuomet dvitaškį pelnė K.Punteris – 80:77. Vėliau amerikietis katalonų pergalę įtvirtino baudų metimais.
Barselonos ekipai Tornike Shengelia pelnė 18 taškų (5/6 dvit.), K.Punteris pridėjo 15 (5 atk. kam.), Willas Clyburnas (6 atk. kam.) ir Juanas Marcosas (2/7 trit.) – po 11.
Pralaimėjusiems Nihadas Džedovičius, Davidas Kravishas (6 atk. kam.) ir Kendrickas Perry (5 rez. per.) įmetė po 11 taškų.
Ketvirtadienį Eurolygos rungtynes su Barselonos komanda išvykoje žais Kauno „Žalgiris“.
