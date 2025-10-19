Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Barcelona“ Ispanijoje įveikė „Unicaja“ ir ruošiasi dvikovai su „Žalgiriu“

2025-10-19 21:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-19 21:55

Ispanijos čempionate pergalę iškovojo Barselonos „Barcelona" (1/2) klubas, kuris išvykoje 83:77 (22:18, 17:16, 23:23, 21:20) palaužė Malagos „Unicaja" (2/1) krepšininkus.

Katalonų klubas šventė pergalę

Ispanijos čempionate pergalę iškovojo Barselonos „Barcelona“ (1/2) klubas, kuris išvykoje 83:77 (22:18, 17:16, 23:23, 21:20) palaužė Malagos „Unicaja“ (2/1) krepšininkus.

0

Likus žaisti pusantros minutės katalonų klubas pirmavo minimaliai (78:77), bet tuomet dvitaškį pelnė K.Punteris – 80:77. Vėliau amerikietis katalonų pergalę įtvirtino baudų metimais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Barselonos ekipai Tornike Shengelia pelnė 18 taškų (5/6 dvit.), K.Punteris pridėjo 15 (5 atk. kam.), Willas Clyburnas (6 atk. kam.) ir Juanas Marcosas (2/7 trit.) – po 11.

Pralaimėjusiems Nihadas Džedovičius, Davidas Kravishas (6 atk. kam.) ir Kendrickas Perry (5 rez. per.) įmetė po 11 taškų.

Ketvirtadienį Eurolygos rungtynes su Barselonos komanda išvykoje žais Kauno „Žalgiris“.

