Mike'as Tysonas paaiškino sūnui, kodėl pasirinko kovoti su Floydu Mayweatheriu

M. Tysonas neseniai atskleidė, kad jo 14-metis sūnus stebėjosi tėvo sprendimu vėl grįžti į ringą. Tuomet bokso legenda paaiškino savo atžalai, kodėl nusprendė stoti į kovą su F. Mayweatheriu.
„Aš sūnui atsakiau, kad gebėjimas boksuotis yra vienintelis dalykas, kurį aš gerai moku“, – sakė M. Tysonas.
Kalbėdamas su „People“ žurnalu, M. Tysonas pabrėžė, kad prieš F. Mayweatherį pasirodys geriau nei prieš Jake‘ą Paulą.
„Netikėjau, kad ši kova įvyks iki tos akimirkos, kai Floydas pasirašė kontraktą. Bus labai įdomu. Kelinta tai bus kova po mano sugrįžimo? Dvi kovas jau turėjau ir garantuoju, kad šį kartą pasirodysiu geriau“, – sakė M. Tysonas.
Legendinis boksininkas pažymėjo, kad kovai su J. Paulu nebuvo tinkamai pasirengęs psichologiškai ir žada pasimokyti iš savo klaidų.
„Šitos akimirkos amžinai nesitęs. Reikia sugebėti tiesiog pasimėgauti kova“, – kalbėjo M. Tysonas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!