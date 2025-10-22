Kalendorius
Mike'as Tysonas paaiškino sūnui, kodėl pasirinko kovoti su Floydu Mayweatheriu

2025-10-22 13:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-22 13:01

Bokso legendos Mike'as Tysonas ir Floydas Mayweatheris jaunesnysis sutiko kitą pavasarį surengti parodomąją kovą. Renginį organizuos „CSI Sports/Fight Sports“, tačiau vieta, data ir transliacijos kanalai dar nėra paskelbti.

Mike'as Tysonas | Scanpix nuotr.

M. Tysonas neseniai atskleidė, kad jo 14-metis sūnus stebėjosi tėvo sprendimu vėl grįžti į ringą. Tuomet bokso legenda paaiškino savo atžalai, kodėl nusprendė stoti į kovą su F. Mayweatheriu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš sūnui atsakiau, kad gebėjimas boksuotis yra vienintelis dalykas, kurį aš gerai moku“, – sakė M. Tysonas.

Kalbėdamas su „People“ žurnalu, M. Tysonas pabrėžė, kad prieš F. Mayweatherį pasirodys geriau nei prieš Jake‘ą Paulą.

„Netikėjau, kad ši kova įvyks iki tos akimirkos, kai Floydas pasirašė kontraktą. Bus labai įdomu. Kelinta tai bus kova po mano sugrįžimo? Dvi kovas jau turėjau ir garantuoju, kad šį kartą pasirodysiu geriau“, – sakė M. Tysonas.

Legendinis boksininkas pažymėjo, kad kovai su J. Paulu nebuvo tinkamai pasirengęs psichologiškai ir žada pasimokyti iš savo klaidų.

„Šitos akimirkos amžinai nesitęs. Reikia sugebėti tiesiog pasimėgauti kova“, – kalbėjo M. Tysonas.

