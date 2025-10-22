Kalendorius
Lietuva > Aktualijos

Mindaugas Sinkevičius: jei nebus priimtas biudžetas, koalicijos perspektyvos – labai niūrios

2025-10-22 19:17 / šaltinis: BNS
2025-10-22 19:17

Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas (LSDP) Mindaugas Sinkevičius sako, kad 2026 metų valstybės biudžeto patvirtinimas bus pagrindinis valdančiosios koalicijos veikimo išbandymas.

Mindaugas Sinkevičius BNS Foto

„Biudžetas, ne kažkokie kiti klausimai, biudžeto priėmimas su saugumo finansavimo klausimais yra esminis koalicijos veikimo įrodymas“, – LRT laidai „Dienos tema“ trečiadienį sakė politikas.

„Jeigu biudžetas nebūtų priimtas arba būtų kažkokios išlygos, arba bandymai kažkaip nudreifuoti ir kažkaip kitą savo logiką ir retoriką jungti, tai aš manau, kad koalicijos perspektyvos bus labai, labai niūrios“, – teigė jis.

Valstybės biudžeto pajamos kitąmet turėtų siekti 21 mlrd. eurų (su ES lėšomis) – 16,8 proc. daugiau nei šiemet, o išlaidos – 27,5 mlrd. eurų, arba 18,9 proc. daugiau.

Grynosios valstybės išlaidos augs 5,2 procento, valdžios sektoriaus deficitas bus 2,7 proc., o valstybės skola pasieks 45,1 proc. BVP – virš 5 proc. punktų daugiau nei šiemet.

Išlaidos krašto apsaugai kitąmet numatomos didžiausios Lietuvos istorijoje – jos auga iki 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), arba 4,79 mlrd. eurų.

Biudžeto svarstymo grafike numatyta, jog iki lapkričio 7 dienos savo išvadas pateiks Valstybės kontrolė ir Lietuvos bankas, iki lapkričio 10 dienos projektą turi apsvarstyti parlamento komitetai, pasiūlymus pateikti suinteresuoti asmenys.

Pirmasis projekto svarstymas Seimo posėdyje numatytas lapkričio 25-ąją, o antrasis – projektui grįžus iš Vyriausybės – gruodžio 9-ąją.

Priimti biudžetą ir su juo susijusius projektus numatyta viename iš artimiausių posėdžių po antrojo svarstymo – paprastai tai būna gruodį.

