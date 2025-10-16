Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šakalienei – savų kritika dėl pinigų gynybai: „Tai keistas žanras ir aš jo nesuprantu“

2025-10-16 08:42 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 08:42

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad planuojant kitų metų valstybės biudžetą krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė esą neoficialiai kalbėjosi su visuomenininkais ir žurnalistais, tvirtindama, kad lėšos gynybai bus mažesnės nei planuojama. Pasak politiko, toks ministrės elgesys nėra nuoseklus ir komandiškas.

Dovilė Šakalienė (nuotr. Elta)

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nežinau, kodėl Krašto apsaugos ministerija į ministeriją sukvietė daug visuomenei turinčių įtaką žmonių, žurnalistų ir atskirai pradėjo aiškinti, kad vis tik gal tas procentas nebus toks. Čia įdomus pratimas, kurį vėliau įvertinsime. Nei vienas iš koalicijos partnerių niekada net nekėlė klausimų dėl 5 proc., vienintelis klausimas buvo: kas bus po kablelio? Iš kur tos spekuliacijos ir iš kur jos inspiruotos – aš nežinau, neatrodo nuoseklu ir neatrodo komandiška“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė M. Sinkevičius.

„Jeigu tai vertinti kaip ministro siekį užsitikrinti gynybai, mūsų visuomenės saugumui svarbų finansavimą – tai turbūt galima vertinti pozityviai. Mano supratimu, tai keistas žanras ir aš jo nesuprantu. (...) Ministrė šią savaitę grįžta ir turėsime pasikalbėti, kas čia atsitiko ir kodėl influenceriai, žurnalistai buvo kviečiami, jiems rodomos prezentacijos ir pateikiami faktai, kurie nesusiję su objektyviąją realybe“, – akcentavo jis. 

Trečiadienį premjerė Inga Ruginienė pranešė, jog kitų metų valstybės biudžete gynybai numatyta skirti 5,38 proc. nuo BVP. Finansų ministro Kristupo Vaitiekūno teigimu, finansavimas krašto apsaugai kitąmet iš viso sieks virš 4,79 mlrd. eurų. Planuojama, kad gynybai nebus skiriama skolintų lėšų.

Lietuva iki 2030-ųjų kasmet gynybai planuoja skirti po 5–6 proc. BVP.

Valstybės biudžeto projektą Vyriausybė svarstys ketvirtadienį.

