Sinkevičius apie partnerių signalus dėl „aušriečių“: būtų gerai, kad ministras informuotų premjerę ne per spaudą

Taip politikas vertino prezidento Gitano Nausėdos bei užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio pasisakymus, esą „aušriečių“ buvimas koalicijoje turi įtakos Lietuvos reputacijai tarptautinėje erdvėje.
„Būtų labai, aišku, gerai, kad komunikuodami mūsų užsienio reikalų atstovai, ministras ne per spaudą perduotų, kad yra partnerių nuogąstavimų ir abejonių, bet informuotų, prabryfintų mūsų premjerę“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė M. Sinkevičius.
Vis tik, pastebėjo socialdemokratams vadovaujantis Jonavos meras, apie partnerių signalus užsiminę politikai kalba gana abstrakčiai.
„Reikia labai konkrečiai kalbėti, kas išreiškė tokį nuogąstavimą. Ir neleisti žinučių į eterį, bet kalbėtis, jeigu esame politinė komanda“, – pažymėjo jis.
„Tos žinutės spaudoje gal ir gerai, bet nežinau, ar jos (skirtos – ELTA) vidaus auditorijai, siekiant sustiprinti vidaus politikos klausimų aktualizavimą ir problematikos iškėlimą, ar tai yra nuoširdi reakcija, kurią bandoma pasakyti“, – tęsė M. Sinkevičius.
M. Sinkevičius tvirtino šią savaitę turėjęs galimybę paklausti ir Vokietijos ambasados Lietuvoje vadovų, ar Berlyno pozicijos Lietuvos atžvilgiu keičiasi. Socialdemokratas nurodo jokių neigiamų signalų ar indikacijų nesulaukęs.
„Kaip tik buvo pasakyta prezidento frazė, kad yra tam tikrų požymių iš partnerių apie šalutinį situacijos poveikį. Tai aš paklausiau, ar oficialusis Berlynas išsako kažkokių nuogąstavimų arba tarp eilučių, ar tiesiogiai leidžia suprasti, kad mūsų partnerystė kažkaip yra veikiama politinių vidaus įvykių. Tai buvau patikintas, kad taip nėra“, – sakė meras.
Vis tik, jeigu kiti sąjungininkai išties reiškia nerimą dėl padėties Lietuvos vidaus politikoje, M. Sinkevičiaus manymu, apie tai „būtų labai nuoširdu pasakyti bent premjerei“.
Kaip skelbta, šią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda tvirtino, kad „Nemuno aušros“ buvimas koalicijoje ir padėtis valdančiųjų gretose, R. Žemaitaičio pasisakymai sulaukė Lietuvos sąjungininkų dėmesio.
„Tai, kas dabar vyksta, kas įvyko praėjusį penktadienį, atkreipia mūsų sąjungininkų dėmesį. (...) Aš negąsdinu, tačiau aš noriu pasakyti, kad labai gerai pagalvokime. Mes, turbūt, norime, kad mūsų poligonai nebūtų tušti“, – įspėjo G. Nausėda.
Savo ruožtu šalies diplomatijos vadovas K. Budrys interviu „15min“ pripažino, kad „Nemuno aušra“ turi įtaką Lietuvos reputacijai užsienio partnerių akyse.
Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė trečiadienį nurodė, kad nėra sulaukusi neigiamų sąjungininkų signalų, tačiau situacija, pabrėžė ji, nėra gera.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, jog Lietuvos nacionalinės dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas esą yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“. „Aušrietis“ spekuliavo ir neva žydiška A. Gelūno kilme.
Tiesa, po kelių valandų R. Žemaitaitis atsiprašė dėl šio „įrašo formuluočių“.
Pats A. Gelūnas tvirtino, kad „aušriečių“ lyderio pasisakymai yra pasikartojantis piktybinis antisemitizmas.
Dėl R. Žemaitaičio pasisakymų policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.
