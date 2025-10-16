Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius apie partnerių signalus dėl „aušriečių“: būtų gerai, kad ministras informuotų premjerę ne per spaudą

2025-10-16 09:19 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 09:19

Jeigu dėl koalicijos partnerės „Nemuno aušros“ ir jos lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų Vilnius sulaukia signalų iš sąjungininkų užsienyje, būtų gerai, kad apie tai premjerė Inga Ruginienė būtų informuota, sako Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Vis tik, pats politikas nurodo, kad po asmeninio pokalbio su Vokietijos ambasados Lietuvoje vadovais buvo patikintas, jog Berlyno pozicija dėl santykių su Vilniumi – nekinta.

Mindaugas Sinkevičius Kauno apygardos teisme (Vaidos Girčės nuotr.)

Jeigu dėl koalicijos partnerės „Nemuno aušros“ ir jos lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų Vilnius sulaukia signalų iš sąjungininkų užsienyje, būtų gerai, kad apie tai premjerė Inga Ruginienė būtų informuota, sako Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Vis tik, pats politikas nurodo, kad po asmeninio pokalbio su Vokietijos ambasados Lietuvoje vadovais buvo patikintas, jog Berlyno pozicija dėl santykių su Vilniumi – nekinta.

REKLAMA
8

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip politikas vertino prezidento Gitano Nausėdos bei užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio pasisakymus, esą „aušriečių“ buvimas koalicijoje turi įtakos Lietuvos reputacijai tarptautinėje erdvėje.

REKLAMA
REKLAMA

„Būtų labai, aišku, gerai, kad komunikuodami mūsų užsienio reikalų atstovai, ministras ne per spaudą perduotų, kad yra partnerių nuogąstavimų ir abejonių, bet informuotų, prabryfintų mūsų premjerę“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė M. Sinkevičius.

REKLAMA

Vis tik, pastebėjo socialdemokratams vadovaujantis Jonavos meras, apie partnerių signalus užsiminę politikai kalba gana abstrakčiai.

„Reikia labai konkrečiai kalbėti, kas išreiškė tokį nuogąstavimą. Ir neleisti žinučių į eterį, bet kalbėtis, jeigu esame politinė komanda“, – pažymėjo jis.

„Tos žinutės spaudoje gal ir gerai, bet nežinau, ar jos (skirtos – ELTA) vidaus auditorijai, siekiant sustiprinti vidaus politikos klausimų aktualizavimą ir problematikos iškėlimą, ar tai yra nuoširdi reakcija, kurią bandoma pasakyti“, – tęsė M. Sinkevičius.

REKLAMA
REKLAMA

M. Sinkevičius tvirtino šią savaitę turėjęs galimybę paklausti ir Vokietijos ambasados Lietuvoje vadovų, ar Berlyno pozicijos Lietuvos atžvilgiu keičiasi. Socialdemokratas nurodo jokių neigiamų signalų ar indikacijų nesulaukęs.

„Kaip tik buvo pasakyta prezidento frazė, kad yra tam tikrų požymių iš partnerių apie šalutinį situacijos poveikį. Tai aš paklausiau, ar oficialusis Berlynas išsako kažkokių nuogąstavimų arba tarp eilučių, ar tiesiogiai leidžia suprasti, kad mūsų partnerystė kažkaip yra veikiama politinių vidaus įvykių. Tai buvau patikintas, kad taip nėra“, – sakė meras.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vis tik, jeigu kiti sąjungininkai išties reiškia nerimą dėl padėties Lietuvos vidaus politikoje, M. Sinkevičiaus manymu, apie tai „būtų labai nuoširdu pasakyti bent premjerei“.

Kaip skelbta, šią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda tvirtino, kad „Nemuno aušros“ buvimas koalicijoje ir padėtis valdančiųjų gretose, R. Žemaitaičio pasisakymai sulaukė Lietuvos sąjungininkų dėmesio.

REKLAMA

„Tai, kas dabar vyksta, kas įvyko praėjusį penktadienį, atkreipia mūsų sąjungininkų dėmesį. (...) Aš negąsdinu, tačiau aš noriu pasakyti, kad labai gerai pagalvokime. Mes, turbūt, norime, kad mūsų poligonai nebūtų tušti“, – įspėjo G. Nausėda. 

Savo ruožtu šalies diplomatijos vadovas K. Budrys interviu „15min“ pripažino, kad „Nemuno aušra“ turi įtaką Lietuvos reputacijai užsienio partnerių akyse.

REKLAMA

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė trečiadienį nurodė, kad nėra sulaukusi neigiamų sąjungininkų signalų, tačiau situacija, pabrėžė ji, nėra gera.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, jog Lietuvos nacionalinės dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas esą yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“. „Aušrietis“ spekuliavo ir neva žydiška A. Gelūno kilme.

Tiesa, po kelių valandų R. Žemaitaitis atsiprašė dėl šio „įrašo formuluočių“.

Pats A. Gelūnas tvirtino, kad „aušriečių“ lyderio pasisakymai yra pasikartojantis piktybinis antisemitizmas.

Dėl R. Žemaitaičio pasisakymų policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Budrys apie Žemaitaičio elgesį: „Tai absoliučiai žema ir šlykštu, už ribos“ (9)
Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Orestas Gurevičius
Žemaitaitis apie socialdemokratus: konservatoriai „juos daužo nuo ryto iki vakaro“ (48)
Dovilė Šakalienė. ELTA / Andrius Ufartas
Šakalienė tikina nesulauksi neigiamos sąjungininkų reakcijos dėl Žemaitaičio pasisakymų (8)
LSDP (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Vieneri Seimo metai: „dingusi“ Blinkevičiūtė, griuvusi Vyriausybė – štai kur didžiausias galvos skausmas (19)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų