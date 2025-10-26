VSAT: pasienio kontrolės punktų veikla su Baltarusija atnaujinta, sulaikyti 4 įtariamieji kontrabanda

Šie punktai buvo laikinai uždaryti šeštadienio vakarą dėl pastebėtų meteorologinius oro balionus primenančių objektų.
Taip pat naktį, 3.30 val., buvo atidaryta Vilniaus uosto erdvė – orlaivių eismas laikinas buvo sustabdytas nuo 21.35 val.
Tuo metu pasieniečiai sulaikė keturis asmenis, galimai susijusius su oro keliu gabenama kontrabandai.
„Be to, Šalčininkų rajone perimtas vienas balionas su 1,5 tūkst. pakelių cigarečių“, – Eltai sekmadienio rytą sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) patarėjas Giedrius Mišutis.
Kaip skelbta, šeštadienio vakarą jau trečią kartą šią savaitę buvo sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Toks sprendimas priimtas dėl kontrabandai iš Baltarusijos gabenti skirtų meteorologinių oro balionų.Panašus incidentas fiksuotas ir penktadienio vakarą – tuomet laikinai buvo sustabdyta Vilniaus bei Kauno oro uostų veikla, taip pat uždaryti pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.
Dar vienas atvejis fiksuotas antradienio vakarą – Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, šįmet tai buvo vienas intensyviausių balionų antplūdžių. Tuo metu taip pat buvo sustabdyta sostinės oro uosto veikla, uždaryti anksčiau minėti pasienio punktai su Baltarusija.
