Ramūnas Rudokas – atvirai apie 4 vaikus, meilę 30 metų jaunesnei žmonai ir šeimos pagausėjimą

Naujienų portalui tv3.lt Ramūnas Rudokas davė itin atvirą interviu, kurio metu neslėpė, kad ir jų namuose būna visko.
Brandi tėvystė
Pradėdamas pokalbį apie brandžią tėvystę ir santykius su jaunesne žmona, Ramūnas prisiminė, kaip anksčiau sulaukdavo kritikos dėl amžiaus skirtumo.
„Su Justina susipažinome prieš devynerius metus. Netrukus sukaks devyneri metai, kaip esame kartu. Niekada anksčiau gyvenime neturėjau tokio etapo, kai gyvenčiau kartu su mylimu žmogumi ir mylimu sūnumi. Kai pradėjome gyventi kartu, tuomet visi mane pedofilu vadino. Kad aš pradėjau gyventi su 21-erių mergina. Bet ji – jauna moteris, o ne vaikas. Šiandien jai beveik trisdešimt, o mes vis dar kartu. Bandau paneigti šiuos gandus.“
Paklaustas, kaip sekasi brandžiame amžiuje auginti sūnų, Ramūnas nusijuokė: „Tikrai galiu pasakyti, kad auginu du vaikus vienu metu – nes mūsų požiūriai su Justina į gyvenimą dažnai išsiskiria.
Tai apima ir vaiko auklėjimą, ir keliones, ir kitus kasdienius dalykus. Nuomonės neretai nesutampa, todėl kartais tenka pakovoti – tiek man, tiek jai. Pakovojame, po to „užkasame karo kirvius“ ir vėl viskas gerai. Mes nesame ta ideali šeima, kur viskas vyksta sklandžiai ir be jokių problemų. Žmonės yra skirtingi – reikia laiko priprasti prie vienas kito, išmokti mylėti, gerbti, susikalbėti. Ačiū Dievui, kad mane tas jaunimas mano šeimoje vis dar pakelia. Kažkaip gyvename.“
Pasak aktoriaus, būtent mylimoji yra griežtesnė namuose. „Jeigu tėtis ima būti griežtesnis, mama dažnai būna švelnesnė. Ir atvirkščiai. Nors taip neturėtų būti – tėvai turėtų laikytis vieningos pozicijos.
Žinoma, kad šiais laikais ant vaikų niekas nešaukia, jų nemuša – tai nebe tie laikai. Kai pats buvau vaikas, dar tekdavo gauti rykštelę ar patirti kitokias bausmes už nusižengimus. Dabar gyvename kitaip. Bet vis tiek galiu pasakyti štai ką: mano griežtą toną sūnus girdi rečiau nei mamos. Dažniau būtent ji būna griežtesnė. Ir tai man atrodo gana keista – nes matau, kad sūnus jai atsako tuo pačiu tonu.“
Tiesa, rugsėjo 24 d. R. Rudokui – dviguba šventė. Tą dieną gimtadienius mini abu jo sūnus.
„Rugsėjo 24 d. mano sūnui Raidui Ramūnui Rudokui sukako septyneri. Tą pačią dieną gimtadienį švenčia ir jo brolis – Rojus Patrikas Rudokas. Rugsėjo 25-ąją vyko mano spektaklis „Kiek vertas AŠ“, kurį paskyriau būtent jiems abiems – mylimiems berniukams. Su didžiausia meile skiriu šį kūrinį savo sūnui Raidui ir jo broliui Rojui. Tikiuosi, kad jie bus abu laimingi, patenkinti šia dovana“, – šyptelėjo jis.
Atskleidė, koks Ramūnas namuose
Apie vaidybą Ramūnas atvirauja, kad aktorius įdomiausias yra tada, kai vaidina kitą žmogų: „Daugelis turbūt galvoja, kad tas pats Marijus iš „Moterys meluoja geriau“ grįžta namo ir tebėra toks pat „kietas“. Deja, brangieji, turėsiu jus nuvilti. Aktorius įdomiausias tada, kai vaidina kitą žmogų. Nes iš esmės – aktorius nelabai ką daugiau ir moka. Mes mokame būti kažkuo kitu. Ir tiek.
Jeigu man lieptų namuose pakabinti lentyną – garantuotai nusidaužyčiau visus pirštus. Jei reikėtų iškepti duoną – net nežinočiau, nuo ko pradėti. Net tešlos neišmaišyčiau. Aš savo žiūrovams būsiu įdomus tik tada, kai vaidinu.
Kai esu kažkas kitas. Svarbiausia – kad į mane žiūrėtų. Nes aktoriui reikia dėmesio. Jam reikia publikos. Jei lieku vienas savo virtuvėje su puodeliu arbatos... Patikėkite, mielieji, jūs tikrai nenorėtumėte to vaizdo matyti. Vaizdelis – nekoks.“
Ramūnas turi keturis vaikus – dvi jau suaugusias dukras ir du sūnus. Vyresnioji Milda gyvena Meksikoje, kur dirba giluminio nardymo instruktore, o kita dukra Patricija – Vilniuje, kineziterapeutė. Sūnus Raidas gyvena kartu su juo ir Justina, o vyresnysis Rojus – su mama Katerina Voropaj, Vilniuje.
Paklaustas, ar su Justina galvoja apie šeimos pagausėjimą, Ramūnas buvo atviras.
„Galvoju, kad man jau kaip ir pakanka. Justina taip pat neskuba priimti sprendimų. Bet viskas – eigoje. Jeigu Dievulis duos dar vieną atžalą, teks prašyti, kad duotų ir daugiau duonos“, – atsakė jis.
Tęsdamas pokalbį apie tėvystę ir ryšį su vaikais, aktorius neslėpė, kad nėra lengva su visais palaikyti ryšį, tačiau stengiasi bendrauti tiek su dukromis, tiek su sūnumis.
„Mano vyresniajai dukrai Mildai – 30 metų. Ji jau suaugusi moteris, daug gyvenime mačiusi. Baigė dizaino studijas Londone – gali kurti tiek drabužius, tiek interjero dizainą.
Dabar staiga tapo giluminio nardymo instruktore ir gyvena Meksikoje. Nardo giliai urvuose, ruošia kitus instruktorius. Ji – jau tikra šios srities profesionalė. Gyvena, galima sakyti, po vandeniu, tarp ryklių – tai komunikacija su ja dažnai būna sudėtinga.
Kita dukra – Patricija Rudokaitė – gyvena Vilniuje. Ji – diplomuota kineziterapeutė. Dirba su žmonėmis: atlieka masažus, padeda atsistatyti po traumų. Bendraujame tiek, kiek įprasta suaugusiems vaikams, nors, aišku, galėtume ir daugiau“, – pasakojo vyras.
Daugiausiai R. Rudokas palaiko ryšį su sūnumis, kurie dar nėra užaugę ir nekuria savarankiško gyvenimo.
„Mažasis sūnus gyvena kartu su mumis. Vyresnysis sūnus – su savo mama Vilniuje. Su juo dažnai susitinkame, leidžiame laisvalaikį, švenčiame kartu. Tos bendravimo netrūksta. Jie visi turi savo namus, savo pajamas iš manęs.
Nemanau, kad esu blogas tėvas. Visada stengiausi aprūpinti savo vaikus, niekada jų nepalikau „ant ledo“. Nesu tas tėtis, kuris nusisuka ir sako: „man tavęs nereikia“. Visą gyvenimą stengiuosi būti garbingas žmogus šioje vietoje“, – atskleidė jis.
Pasiteiravus, kaip Justinai sekėsi priimti jo vaiką Rojų, pašnekovas nusijuokė: „Čia ir yra visa bėda. Santykių pradžioje dažnai viskas atrodo paprasta ir gražu: „Brangusis, aš tave myliu, priimsiu ir tavo vaiką. Nesijaudink, tikrai sugyvensim.“
Ir taip būna – iki tol, kol tas vaikas iš tiesų atvežamas į mūsų bendrus namus. Tada prasideda: „Oi, ką jis daro? Juk sudaužys...“ Tada aš klausiu: „Palauk, mūsų mažesnis vaikas juk daro tą patį, bet niekas nesako, kad jis sudaužys. Kodėl vyresnysis turėtų?“
Ir štai tada viskas pasidaro labai aišku. Justina tikrai labai stengiasi – ir už tai esu dėkingas. Bet nuo savęs nepabėgsi. Kai vaikas nėra tavo, tai vis tiek jaučiasi. Ir tai natūralu. Mažasis brolis Raidas labai myli vyresnįjį – Rojų. Jam jo labai reikia, nori bendrauti, būti kartu.“
Kalbėdamas apie partnerystę Ramūnas sakė, kad ir jų namuose būna visko.
„Žodžio „skyrybos“ mes nekartojame kasdien – aš apskritai stengiuosi jo nevartoti. Bet esu girdėjęs iš Justinos tokių žodžių kaip „viskas, nebegaliu, mane viskas nervina, skiriamės“. Tokiais momentais bandau ją raminti. O kartais – tiesiog patyliu. Mes abu – karštakošiai.
Dažnai susiginčijame, kartais apsikeičiame ne pačiais gražiausiais epitetais. Aš tampu „senas ožys“, ji – „ragana“. Taip jau būna. Bet, kaip sakoma, nėra namų be dūmų. Svarbiausia, kad mylime vienas kitą, gerbiame ir nuoširdžiai džiaugiamės vienas kito pasiekimais“, – nieko neslėpdamas sakė pašnekovas.
Nepaisant pakilimų ir nuosmukių jų santykiuose, Ramūnas mano, kad neištikimybė sunaikintų gražius jų santykius:
„Jeigu pradėtume ieškoti kitų partnerių į kairę ir į dešinę, nežinau, kur mūsų kelias tuo pasibaigtų. Jei vienas iš mūsų nueitų į kairę, antras, tikriausiai keršto vedamas, padarytų tą patį. Toks elgesys rodo, kad kažko trūksta, ko norėtume būdami kartu. Tačiau mes galime pasakyti, kad mūsų intymus gyvenimas yra pakankamai tenkinantis abiejų poreikius. Manau, mes esame įdomi pora. Ir, mano nuomone, meilės išdavystė yra skaudesnė už kūno išdavystę.“
Antroji santuoka ir ryšys su vaikų mamomis
Ramūnui tai jau antroji santuoka. Jis sakė, kad iš pirmosios ir ankstesnių santykių išmoko svarbių dalykų, kurių dabar stengiasi vengti.
„Pasimokiau labai daug – dabar stengiuosi nebūti toks kategoriškas ir griežtas santykiuose. Nebūti tuo kirviu, kuris nepaklūsta ir tvirtina, kad jo tiesa yra vienintelė. Žmonės gali gyventi kartu tik tada, kai paiso vienas kito nuomonės ir norų. Kai gerbia vienas kito sprendimus. Tik tada tampa įmanoma gyventi kartu ir kurti bendrą gyvenimą“, – atvirai kalbėjo jis.
Apie santykius su vaikų mamomis Ramūnas kalbėjo paprastai: „Dažniausiai bendrauju su vaikais. Su vyresniųjų dukrų mamomis bendrauti nelabai yra apie ką – jos gyvena savo gyvenimus, rūpinasi savo vaikais.
Nėra ko kištis į jų gyvenimus. Buvo dukters vestuves prieš porą metų Kretoje – žinoma, visi važiavome sveikinti. Ten mačiau vyresniosios dukros mamą su nauja šeima. Gyvena puikiai, viskas gerai. Su vaikų mamomis palaikau ryšį tik tiek, kiek reikia dėl vaikų, bet daugiau bendravimo nėra. Visi klausimai jau uždaryti, išspręstos visos problemos.“
