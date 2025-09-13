Ramūno ir Justinos Rudokų šeimoje – nauja pradžia: „Buvo labai emocionalu“

Prasidedant rudeniui Justina sutiko pasikalbėti su naujienų portalu tv3.lt ir pasidalinti, kokiomis nuotaikomis pasitiko rugsėjį. Kaip teigė moteris, kartu su vyru Ramūnu juodu sūnų į mokyklą išleido be jokio nerimo, tačiau rugsėjo 1-osios šventė sukėlė daug jaudinančių minčių.
„Mokslo ir žinių diena buvo labai emocionali, bet viskas tik dėl to suvokimo, kaip greitai bėga laikas. Daug mąsčiau apie tai, kad dar pati, rodos, visai neseniai ėjau į mokyklą, o dabar jau mano sūnus tapo pirmoku“, – emocijų neslėpė J. Rudokė.
Mokslus tęs pamėgtoje mokykloje
Justinos ir Ramūno sūnus mokysis Vilniuje esančioje ankstyvojo ugdymo mokykloje „Eureka“. Šioje ugdymo įstaigoje judviejų sūnus Raidas baigė ir darželį, ir priešmokyklinę klasę, tad prie šios aplinkos jau yra įpratęs.
„Raidas šią mokyklą lanko jau nuo trejų metų, tad yra įpratęs prie mokytojų ir draugų. Beje, per vasarą jis visų labai pasiilgo, tad akivaizdu, kad ši mokykla jam patinka, čia jis jaučiasi puikiai“, – teigė moteris.
Ne paslaptis, kad pirmokų tėvams dažnai chaotišku laikotarpiu tampa ir pasiruošimas pirmajai klasei – juk tenka apsipirkti pagal ilgą būtinų prekių sąrašą. Tačiau Rudokams tai praėjo sklandžiai ir be streso.
„Kadangi Raidas mokysis toje pačioje mokykloje, kur ir baigė priešmokyklinę klasę, daugelį būtinų priemonių jis jau turėjo, tad su ilgu sąrašu į parduotuvę nėjome, nupirkome tik keletą papildomų dalykų“, – kalbėjo ji.
Sūnus – itin smalsus ir aktyvus
Justina itin džiaugiasi tuo, kad šioje mokykloje yra ir visi sūnaus Raido lankomi būreliai. Beje, pirmokas – itin aktyvus, norintis užsiimti ne viena skirtinga veikla.
„Mums su Ramūnu yra be galo patogu, kad sūnus būrelius gali lankyti mokykloje. Juk kitu atveju vaiką reikėtų į visas veiklas vežioti patiems, o su mūsų užimtumu tai būtų itin sudėtinga. Juolab, kad Raidas yra tas vaikas, kuris nori lankyti kone viską, jis – labai smalsus ir aktyvus. Vien pernai jis ėjo į robotikos, šachmatų, futbolo ir dziudo užsiėmimus“, – pasakojo J. Rudokė.
Pasidomėjus, ar prieš pirmąją sūnaus, kaip pirmoko dieną, Justina ir Ramūnas davė jam kokį patarimą, moteris atskleidė, kokius žodžius jam pasakė.
„Mes pasakėme sūnui tik vieną, bet svarbiausią dalyką: vaikeli, kad ir kas nutiktų, kad ir kas nesisektų, nepamiršk, kad mes visame būsime šalia ir tau padėsime“, – šyptelėjo J. Rudokė.
