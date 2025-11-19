Agnė Širinskienė neketina sustoti dėl juokelio apie Olegą Šurajevą: „Na, ponas Šurajevas įsiamžins ir ten“

Ankstesnis teismas etikos sargų sprendimą pripažinti A. Širinskienę pažeidusią tarnybinę etiką buvo panaikinęs. Parlamentarė teisinasi, kad apie O. Šurajevą ir jo patarinėjimus I. Šimonytei juokavo, o esą Seimo etikos sargai ir teismas juokų nesuprato.
Komikas O. Šurajevas ragina A. Širinskienę pamiršti šią istoriją, tačiau pastaroji neketina sustoti – teisybės ieškos Europos Žmogaus Teisių Teisme.
Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Komiko apsilankymas Seime virto skandalu
Prieš daugiau nei dvejus metus komikas O. Šurajevas ieškojo nuotykių Seime.
„Galima jūsų paklausti, kodėl melavote apie paramą Ukrainai ir kodėl esate vaflis?“ – taip R. Žemaitaitį tuomet užkalbino komikas.
„Tai todėl, kad tu čiulpi“, – atkirto politikas.
O. Šurajevas Seime kabinėjosi prie kai kurių parlamentarų. Po jo gastrolių parlamente prasidėjo teismai, tiesa, ne po provokuojančių klausimų R. Žemaitaičiui. Po vieno iš O. Šurajevo ir I. Šimonytės pokalbio Agnė Širinskienė pavadino jį Šimonytės patarėju. O ši dėl to kreipėsi į etikos sargus.
„Aš tuomet ir pajuokavau, kad galbūt I. Šimonytės patarėjas ir siautėjo Seime. Nepamirškime, ką tą pačią dieną, pasisveikinęs su premjere jis ėjo keikti kitų opozicijai priklausančių Seimo narių“, – teisinosi demokratė A. Širinskienė.
„Jai nepavyko ir dabar vartosi iš gaidžio, kad jai kažkas ne taip pagal įstatymo raidę. Nors ji pati pradėjo tą įstatymo raide manipuliuoti“, – įsitikinęs O. Šurajevas.
Seimo etikos sargai prieš dvejus metus pripažino, kad I. Širinskienė klaidino visuomenę sakydama, jog Seime besilankęs komikas yra buvusios premjerės, Seimo narės patarėjas.
A. Širinskienė kreipėsi į teismą
A. Širinskienė dėl etikos sargų sprendimo kreipėsi į teismą. Regionų administracinis teismas etikos sargų sprendimą panaikino. Tačiau Vyriausiasis administracinis teismas nusprendė, kad A. Širinskienė visuomenę klaidino.
„Kaip matome, vieniems pajuokavimas baigėsi pajuokavimu, kitiems pajuokavimas baigėsi pripažinimu, kad buvo pažeista Seimo nario etika“, – TV3 Žinioms guodėsi A. Širinskienė.
„Gali keiktis gyvenime ir gali nesikeikti gyvenime kaip Agnė Širinskienė. Bet gali visą gyvenimą gyventi manipuliacijoje ir lengvam mele“, – politikę pašiepė komikas.
A. Širinskienė sako – juokus suprantanti, esą jų kiti Seimo nariai, kurie priėmė tokį sprendimą, nesupranta. Šurajevas atkerta, kad ne toks buvo tikrasis Seimo narės tikslas.
„Ji viską puikiai supranta, bet turi išlaikyti veidą. Jos strategija – visą gyvenimą užsiiminėti beprasmiškais teisiniais aiškinamais. Parašyti į prokuratūrą, pasiaiškinti“, – kritikavo O. Šurajevas.
Anot A. Širinskienės, toks teismo sprendimas kenkia jos reputacijai ir darbui Seime. Esą kaip Seimo narė pildydama VSD klausimyną dabar turės pažymėti, kad turėjo problemų su tarnybine etika.
„Nu negali valstybėje taip varžoma žmogaus, Seimo nario žodžio laisvė, kad jam uždraudžiama pajuokauti apie galimus premjerės patarėjus“, – stebisi demokratė.
Kreipsis aukščiau
Širinskienė žada nesustoti – kadangi du teismai priėmė skirtingus sprendimus, ji ketina kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą.
„Na, ponas Šurajevas įsiamžins ir ten“, – sustoti neketina Seimo narė.
„Tai yra visiškai beprasmiška. Nežinau, tai yra kvaila, juokinga truputį“, – jai atšauna komikas.
Už juokelius Seime Šurajevas tąkart gavo 25 eurų baudą.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame TV3 Žinių reportaže.