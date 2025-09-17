Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Ramūno Rudoko – džiugi žinia

2025-09-17 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 12:55

Iš aktoriaus ir režisieriaus Ramūno Rudoko – džiugi žinia gerbėjams: jau visai netrukus, rugsėjo 25 d., jis pakvies publiką į išskirtinę komediją „Kiek vertas AŠ“, kuri vyks Kauno valstybinėje filharmonijoje.

0

Kaip skelbė kakava.lt, pagaliau atėjo metas giliai pasijuokti iš savęs, savo profesijos, buities, santykių, gyvenimo.

Laukia nepamirštamas vakaras

Skelbiama, kad vaikai iki 3 metų į komediją įleidžiami nemokamai, tačiau jie negali užimti atskiros sėdimos vietos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pasaulyje gyvena vien tik nuostabūs žmonės: verslininkai, politikai, inspektoriai, teisininkai, buhalteriai …

Ir, aišku, konsultantai. Bet… ar visi jie mėgaujasi nuostabiu gyvenimu, myli pasaulį, myli savo profesijas taip, kaip visą gyvenimą dievina ir maudosi savo profesijoje aktorius? Tik vienas klausimas – kiek vertas aš, kiek vertas aktorius?

Ar už mano darbą scenoje arba kine bus sumokėta bulviniais blynais? O gal man bus atseikėta tiek, kiek negaila? Apie visa tai ir sužinosite naujausioje komedijoje „Kiek vertas Aš?“ Per pusantros valandos aktorius persikūnija į daugelį personažų ir atskleidžia dar niekur neskelbtas ir negirdėtas savo gyvenimo istorijas.

Tai užtikrinta geros nuotaikos ir humoro dozė. Ateik ir viską pamatysi pats. Ir netgi sužinosi“, – rašoma bilietų platintojų puslapyje.

Visi, norintys pamatyti R. Rudoko komediją, tai gali padaryti įsigiję bilietus. Bilietų kainos – nuo 21,70 iki 25,70 eur.

