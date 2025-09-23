Išgirdęs apie Roberto Javtoko skandalą Ramūnas Rudokas žodžių į vatą nevyniojo: „Pasakysiu aiškiai“

Naujienų portalui tv3.lt R. Rudokas atvirai pasidalijo mintimis apie naują spektaklį, influencerius ir neigiamus komentarus.
Laukia premjera
„Kiek vertas AŠ“ – tai ne tik nauja komedija, bet ir asmeninis Rudoko sugrįžimas prie teatro šaknų. Aktorius pabrėžia, kad tai jo asmeniškai kurtas šou.
„Bus pristatytas naujausias mano spektaklis – mano šou „Kiek vertas Aš?“. Galima sakyti, tai sugrįžimas į teatro sceną, grįžimas prie profesijos ištakų. Tai naujas darbas, nauja premjera, kurią planuoju parodyti visoje Lietuvoje. Tikiuosi, kad netrukus prasidės ir gastrolės užsienyje. Nes, kaip bebūtų keista, užsienyje gyvenantiems lietuviams vis dar smagu pamatyti atvykstančius aktorius iš tėvynės. Planų turiu labai daug. Ir manau – tai tikrai ne paskutinis mano spektaklis“, – apie tolimesnius planus sakė aktorius.
Naujoji R. Rudoko komedija gvildena vieną opiausių šių dienų temų – žmogaus vertės matavimą. Ar šiandien esame vertinami pagal tai, kas esame, ar pagal tai, kiek turime?
„Premjeros visada kupinos adrenalino, emocijų. Bet jaučiu, kad šis spektaklis žiūrovams bus artimas ir suprantamas. Šiandien daug kalbame apie pinigus, apie žmogaus vertę. Visuomenėje vis dažniau susiduriame su požiūriu, kad statusą galima nusipirkti – jei turi pinigų, esi vertas daugiau. Gali atvažiuoti į Vilnių būdamas niekam nežinomas, bet po trejų metų, užsidirbęs pinigų, jau gali sakyti: „aš – vilnietis, aš – kietas“, – pasakojo jis.
Paklaustas apie šiuolaikinį influencerių pasaulį, Ramūnas neslepia ironijos: „Apie influencerius, manau, reikėtų sukurti atskirą spektaklį. Atskirą šou. Reikėtų pasidalinti tuo, ką vadinčiau „influencingas“. Ką žmogus gali padaryti visuomenėje, galėdamas išsakyti savo nuomonę masei žmonių.
Žinoma, kad žmogus gali daug ir pakeisti. Štai mano mama, kuriai virš 70-ies, vis dar sako: „Oi, čia ta mergiotė taip parašė“, arba: „Tas vaikinas pasakė tą ir tą.“ Jie pasiekia tokius sluoksnius žmonių, kurie internete tikrai mažai sėdi.
Bet tas nuomonės formavimas šiais laikais yra rimtas dalykas. Aš manau, kad žmogus vertas yra visai kitų dalykų. Ne tik finansinėmis vertybėmis pasaulis grįstas. Toli gražu – ne. Kaip tik šias temas aš norėsiu ir pagvildenti.
Prisiminkim 90-uosius. Lengvų pinigų rinkėjai pašiepdavo mokslininkus, kurie skųsdavosi, kad nepakanka finansavimo. Sakydavo: „Jei jūs tokie protingi, tai kodėl tokie ubagai?“
Roberto Javtoko skandalas ir neigiami komentarai
Paklaustas, ar yra kokių nors vaidmenų, kurių nesutiktų suvaidinti, Ramūnas prakalbo apie skandalu virtusį Roberto Javtoko pasisakymą apie krepšininkę Kamilę Nacickaitę -Van der Horst.
„Dabar labai įdomi situacija su Robertu Javtoku. Žmogų kone užmėto akmenimis, nors jis nieko blogo nepasakė. Pasakė vos tris sakinius – ir iš karto buvo apkaltintas rasizmu, seksizmu bei homofobija.
Galiu aiškiai pasakyti: aš nesu nei homofobas, nei rasistas, nei seksistas. Ir šioje vietoje visiškai stoju mūru už Robertą. Jis nieko neįžeidė, nieko nevadino negražiais žodžiais. Tiesiog pasakė keletą faktų, kurie, beje, daugeliui, kurie domisi, jau seniai žinomi. Jis nekaltino nė vieno žmogaus, bet dabar, tarkime, užmėtykime akmenimis mane – jei, pavyzdžiui, atsisakyčiau vaidinti homoseksualą, pedofilą ar persirengti moteriškais drabužiais, kad sukurčiau moters vaidmenį. Ne. Aš neatsisakysiu jokio vaidmens, mielieji.
Aš vaidinsiu tai, kas man įdomu. Neatsisakysiu nė vieno personažo ir neišskirsiu nė vieno vaidmens. Man iš tiesų labai gera būti aktoriumi – vaidinti man yra malonumas“, – pabrėžė jis, gindamas R. Javtoką.
Tęsdamas pokalbį apie naujausią savo darbą – spektaklį „Kiek vertas AŠ“ – Ramūnas šypsojosi, sakydamas, kad skaitydamas komentarus apie būsimą premjerą sulaukė ne tik teigiamų atsiliepimų:
„Neskaitau daug komentarų. Bet, aišku, kartais paskaitau, ypač kai kalba eina apie mane. Dabar, reklamuodamas spektaklius, reklamuodamas Panevėžį – nes Kaune salė jau beveik išpirkta, o Panevėžyje spektaklis vyks po mėnesio – netikėtai žmonės pradeda komentuoti.
Štai moteris parašo: „dalbajobas“. Kita – „nelaukiam“. Žiūriu – tai apie 60 metų moteriškaitė. Paskui šiek tiek jaunesnė parašo: „Tu niekam neįdomus, Rudokai.“ Okei. Dar atsiranda ir tokių: „šiukšlė“.
Spėju, žmonės tiesiog taip bando gauti dėmesio. Bet tokių komentarų – gal vienas iš dvidešimties. Dauguma visgi būna geri, palaikantys. Ir tada koks neigiamas. Tai nėra blogai. Jie truputėlį parodo savo veidus.
Kažkada Selas yra pasakęs, kad jis – kaip žąsis: viskas nubėga. Tai aš irgi toks. Pilkit, ką norit – aš vis tiek atvažiuosiu. Ir pas mane ateis tie, kurie mane myli. Ir kuriuos myliu aš.“
