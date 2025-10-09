Štombergas pagerino naudingumo rekordą, o „Žalgiris-2“ nugalėjo „Olimpą“ NKL pirmenybėse

Nugalėtojams Dominykas Grunkis smeigė 7 tritaškius iš 11, o iš viso pelnė 23 taškus (1/2 dvit., 7/11 trit.). Įžaidėjas per 18 minučių taip pat pridėjo 4 atkovotus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, klaidą bei 24 naudingumo balus.
18-mečiui tai buvo karjeros vakaras – jis pagerino asmeninius rezultatyvumo (iki šiol 12 tšk.), naudingumo (iki šiol 19 balų) ir pataikytų tritaškių (iki šiol 1) rekordus.
Naudingiau už jį žaidė tik Ignas Štombergas, kurio sąskaitoje per 20,5 minutės buvo 14 taškų (4/4 dvit., 6/10 baud.), 9 sugriebti ir 2 perimti kamuoliai, blokas bei 28 efektyvumo balai.
Aukštaūgis taip pat gerino savo naudingumo rekordą, kuris iki šiol siekė 22 balus. Taip pat pakartojo geriausią sučiuptų kamuolių rezultatą.
Susitikimo lūžis įvyko antrajame ketvirtyje, kuriame šeimininkai po spurto 12:0 įgijo dviženklę persvarą (26:16). Ją pavyko išsinešti ir į pertrauką, o po jos intriga neatgimė – skirtumas tarp komandų svyravo nuo 7 iki 17 taškų.
Pralaimėjusių gretose išsiskyrė Tadas Budrys, per 29 minutes surinkęs 16 taškų (8/15 dvit., 0/2 trit., 0/1 baud.), 13 atkovotų kamuolių, 2 rezultatyvius perdavimus bei 18 naudingumo balų.
„Žalgiris-2“: Dominykas Grunkis 23 (7/11 trit.), Ignas Štombergas 14 (4/4 dvit., 6/10 baud., 9 atk. kam., 28 naud.), Nedas Raupelis 11 (4/6 dvit., 7 atk. kam., 4 rez. perd., 2 blok.), Jokūbas Rudaitis 8 (9 atk. kam., 4 rez. perd.).
„Olimpas“: Tadas Budrys 16 (8/15 dvit., 13 atk. kam.), Motiejus Maziliauskas 13 (6/10 dvit., 9 atk. kam.), Colinas Golsonas 12 (3/8 dvit., 6/7 baud., 6 atk. kam.), Arnas Vaištaras ir Thomasas Milesas (4 rez. perd., 3 per. kam.) po 9.
Šakių ekipa išliko nepralaimėjusi
„Urbo-NKL“ sezone dar vieną pergalę nuskynę Šakių „Vyčio-VDU“ (2/0) žaidėjai neapsiėjo be įspūdingų dėjimų į krepšį. Eriko Kučiausko vyrai namie 81:66 (28:17, 17:15, 19:11, 17:23) tvirtai pranoko Ukmergės „Steką“ (0/2).
Susitikimo pradžioje svečiai pasiūlė kietą kovą, tačiau pradėjo griūti pirmajam kėliniui persiritus į antrą pusę. Šakiškiai pabėgo į priekį 12:0 spurtu ir susikūrė dviženklį pranašumą (30:17).
Antrąjį ir galutinį smūgį varžovams šeimininkai sudavė po ilgosios pertraukos, kuomet laimėjo atkarpą 17:6 ir tapo nebepavejami (59:38).
Šakiškiams Augustinas Mikštas per beveik 20 minučių pelnė 13 taškų (5/7 dvit., 1/2 trit., sugriebė 6 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 19 naudingumo balų.
Už jį rezultatyvesnis buvo Titas Januševičius, kuris per 27 minutes įmetė 16 taškų (5/8 dvit., 2/6 trit.), atkovojo 6 kamuolius, išdalino 3 rezultatyvius perdavimus bei sugeneravo 18 efektyvumo balų.
Ukmergiškių gretose išsiskyrė kapitonas Karolis Brusokas, kurio sąskaitoje per 19 minučių buvo 12 taškų (6/7 dvit., 0/2 baud.), 8 sučiupti ir 2 perimti kamuoliai bei 19 naudingumo balų.
Šeimininkams šiame mače nepadėjo Jokūbas Rubinas.
„Vytis-VDU“: Titas Januševičius 16 (5/8 dvit., 2/6 trit., 6 atk. kam.), Rokas Jocys 15 (3/5 trit., 4 kld.), Augustinas Mikštas 13 (5/7 dvit., 6 atk. kam.), Kajus Leliukas 12 (4/8 dvit., 5 atk. kam.), Gabrielius Čelka 11 (4/8 dvit., 6 atk. kam.), Paulius Velutis 7 (7 atk. kam.).
„Stekas“: Robertas Subotkevičius 13 (5/10 dvit.), Justas Šukelis (6/9 dvit.) ir Karolis Brusokas (6/7 dvit., 8 atk. kam.) po 12, Kostas Jonuška 11 (4/5 dvit., 3 per. kam.).
NKL čempionai laimėjo dramą Žemaitijos derbyje
Liepsnojęs Martynas Gecevičius sužaidė rezultatyviausią „URBO-NKL“ mačą, o Arūno Rimkaus lemiamas prasiveržimas nukalė pergalę „Telšiams“ (2/1) įtemptame Žemaitijos derbyje.
Sandžio Buškevico kariauna savo aikštėje 93:92 (26:17, 21:21, 17:26, 29:28) dramatiškai nugalėjo Mažeikių „M Basket“ (1/2).
Rungtynių nugalėtojas sprendėsi paskutinę žaidimo minutę, kuriai pradėjus tiksėti Rimkus išvedė čempionus į priekį (91:89). Visgi kitoje aikštės pusėje Gediminas Mokšeckas išprovokavo pražangą metant tolimą metimą.
Vilnietis realizavo tik vieną baudą iš trijų bandymų (90:91), bet dovaną svečiams atgal įteikę „Telšiai“ suklydo, o G.Mokšeckas ištaisė klaidą pelnydamas dvitaškį (92:91).
Po šeimininkų pasitarimo vėl iniciatyvos ėmęsis A.Rimkus veržėsi krepšio link ir pataikė sudėtingą metimą (93:92), palikdamas priešininkams 2,9 sekundės. Galiausiai per likusį laiką jie nieko susikurti nebeįstengė.
37-erių M.Gecevičius prieš buvusią komandą pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą, kuris prieš tai „URBO-NKL“ čempionate siekė 24 taškus.
Per 29,5 minutės veteranas iš viso surinko 28 taškus (3/4 dvit., 7/15 trit., 1/1 baud.), sugriebė 2 kamuolius, išdalino 4 rezultatyvius perdavimus ir sugeneravo 25 naudingumo balus.
Telšių kapitonas Ovidijus Kaminskis buvo per plauką nuo dvigubo dublio ir per 31,5 minutės pelnė 20 taškų (8/13 dvit., 4/5 baud.), atkovojo 9 ir nugvelbė 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei sukaupė 26 efektyvumo balus.
„M Basket“ nuo nesėkmės neišgelbėjo įspūdingas G.Mokšecko pasirodymas. Per 34,5 minutės atakuojantis gynėjas mačą baigė su 30 taškų (4/8 dvit., 5/9 trit., 7/10 baud.), 1 atšokusiu kamuoliu, 1 rezultatyviu perdavimu bei 23 naudingumo balais.
Abi ekipos solidžiai atakavo iš tolimos distancijos. Telšiškiai realizavo 14 iš 35 tritaškių (40 proc.), o svečiai – 13 iš 30 tolimų mėginimų (43 proc.).
Šeimininkai šioje kovoje vertėsi be Deivido Rasio, mažeikiškiams dėl ligos nepadėjo Jokūbas Stropus.
„Telšiai“: Martynas Gecevičius 28 (7/15 trit., 4 rez. perd., 25 naud.), Ovidijus Kaminskis 20 (8/13 dvit., 9 atk. kam., 26 naud.), Jareas Stevenas Smallas (4/7 trit., 2 blok.) ir Arūnas Rimkus (5/7 dvit., 2/3 trit.) po 16, Laurynas Kaveckis 7.
„M Basket“: Gediminas Mokšeckas 30 (4/8 dvit., 5/9 trit., 7/10 baud.), Coltie Keanu Youngas 21 (3/8 dvit., 4/10 trit., 7 atk. kam., 7 rez. perd.), Mindaugas Motuzas 11 (1/5 trit., 5 atk. kam.), Pavlo Karasovas 10 (2/4 trit.), Ernestas Naruševičius 8 (6/8 baud., 6 atk. kam.), DeAngelo Marquettas Eppsas 7 (12 atk. kam., 3 per. kam., 2 blok.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!