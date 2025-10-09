S.Babrausko debiutas atnešė pirmąją Jonavos pergalę Citadele KMT rungtynėse prieš Šiaulius

Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (KMT) mače jonaviečiai namuose 88:80 (26:22, 29:19, 22:27, 11:12) pranoko „Šiaulius“ (1/1), kurie sugėrė pirmąją nesėkmę Citadele KMT turnyre.
Iki šiol jonaviečiai buvo pralaimėję visus keturis sužaistus mačus LKL, o po tokio starto klubas nusprendė imtis pokyčių bei paskelbė, jog Paulių Juodį laikinai vyr. trenerio poste keičia S.Babrauskas. Be to, klubą papildė Džiugas Slavinskas.
Jonaviečiai pirmavo visas 40 minučių. Susitikimo starte šeimininkus į priekį vedė Benjamino Krikke'o, Makai Ashtono-Langfordo ir Eimanto Stankevičiaus trijulė. Tiesa, atitrūkti nuo oponentų per saugesnį atotrūkį nepavyko ir po dešimties minučių jie pirmavo 26:22.
Antrajame kėlinyje „Jonavos“ pastangos jau davė daugiau vaisių ir po kelių sėkmingų Dž.Slavinsko epizodų jo ekipa jau turėjo dviženklę persvarą (37:27). Ją iki ilgosios pertraukos šeimininkai dar sugebėjo kiek padidinti – 55:41.
Cedrico Hendersono vedami šiauliečiai geriau startavo antroje mačo dalyje ir greitai perpus nukirpo savo deficitą (54:61). Nors jonaviečiai stabilizavo padėtį ir vėl buvo pabėgę nuo varžovų (70:54), prieš lemiamą kėlinį šiauliečiai atsiliko vienženkliu skirtumu – 68:77.
Rungtynių epizodai:
Pradėjus tiksėti paskutiniosioms dešimt minučių, komandų puolimas kiek stagnavo, o tai buvo naudingiau šeimininkams, kuriems tiksintis laikas reiškė artėjančią pergalę. Intriga dar buvo sugrįžusi likus porai minučių, kuomet oponentų klaidomis naudojęsi šiauliečiai sugebėjo priartėti per kovinį atstumą (80:86). Tačiau rimtesniam kėsinimuisi į pergalę svečiams pritrūko laiko – sirena skelbė Jonavos klubo pergalę.
„Jonava“: Hilmaras Henningssonas, Makai Ashtonas-Langfordas ir Eimantas Stankevičius po 12, Džiugas Slavinskas ir Benjaminas Krikke'as po 10, Daivienas Williamsonas 9, Adomas Sidarevičius ir Matas Repšys po 7.
„Šiauliai“: Dayvionas McKnightas 22, Oskaras Pleikys 14, Dovydas Romančenko 13, Cedricas Hendersonas 12, Marius Valinskas ir Cameronas Reddishas po 7.
Trenerių komentarai:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!