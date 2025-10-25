Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Kulvietis per trumpas minutes išsiskyrė taškais ir klaidomis

2025-10-25 16:01 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-25 16:01

Adrijos lygoje intrigos nepagailėjusį mačą pralaimėjo Klužo Napokos „U-BT“ (1/2) su Sauliumi Kulviečiu.

S.Kulvietis spėjo pasižymėti per 9 minutes

REKLAMA

0

Rumunijos klubas išvykoje 80:87 (21:19, 26:17, 16:23, 17:28) nusileido Splito „Split“ (1/3).

„U-BT“ pirmavo didžiąją mačo dalį, o likus mažiau nei dviem minutėms atsiliko vos tašku (80:81). Vis dėlto lemiamu metu dvi atakas tiksliai užbaigė Vito Kučičius, galiausiai pats įtvirtinęs pergalę baudų metimais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

S.Kulvietis per 9 minutes surinko 8 taškus (1/1 dvitaškio, 2/2 tritaškių), 4 kartus suklydo ir liko su 4 naudingumo balais.

17 taškų lietuvio komandai surinko Mitchas Creekas (3/5 tritaškių), 16 – Dušanas Miletičius (7/11 dvitaškių, 12 atk. kam.), 10 – Daronas Russellas (5 atk. kam.), 8 – Iversonas Molinaras (8 atk. kam., 9 rez. perd.).

Klužo Napokos klubas kovą dėl kamuolių laimėjo net 43:26, bet papildomas progas švaistė dvigubai dažnesnėmis klaidomis (24:11).

Nugalėtojams 30 taškų pelnė Jacobas Stephensas (7/9 dvitaškių, 5 atk. kam.), 19 – Antonio Jordano (3/10 tritaškių), 10 – Leonas Radoševičius, 8 – lemiamus taškus rinkęs V.Kučičius.

Ant parketo S.Kulvietis grįš Europos taurėje – antradienį „U-BT“ svečiuosis pas Hamburgo „Towers“.

