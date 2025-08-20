Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policija tebeieško skrydžius Vilniaus oro uoste sutrikdžiusio drono ir jo savininko

2025-08-20 16:25 / šaltinis: BNS
2025-08-20 16:25

 Nepasitvirtinus informacijai, jog skrydžius Vilniaus oro uoste sutrikdė „Ekskomisarų biuro“ dronas, policija vis dar aiškinasi, kam jis priklauso.

Policija. ELTA / Dainius Labutis

 Nepasitvirtinus informacijai, jog skrydžius Vilniaus oro uoste sutrikdė „Ekskomisarų biuro“ dronas, policija vis dar aiškinasi, kam jis priklauso.

REKLAMA
0

„Kadangi dronas nebuvo rastas, tai kol kas ir neaišku, kam jis galėjo priklausyti“, – BNS trečiadienį sakė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.

Anot pareigūnų atstovo, dronas buvo paleistas iš Lietuvos teritorijos ir tikėtina, kad jis buvo civilinis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jeigu kažkoks žmogus jį paleido ir pasiėmė, išėjo kažkur, tai turbūt pakankamai sudėtinga bus surasti jį“, – teigė R. Matonis.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip rašė BNS, dėl pastebėto drono trečiadienio naktį buvo laikinai sustabdyti skrydžiai Vilniaus oro uoste.

REKLAMA

Apie įvykį pirmasis pranešė naujienų portalas „15min“.

Kaip portalui nurodė Lietuvos oro uostų atstovas žiniasklaidai Tadas Vasiliauskas, iš „Oro navigacijos“ specialistų apie droną Vilniaus mieste sulaukusios Vilniaus oro uosto tarnybos ėmėsi papildomų veiksmų, buvo sustiprintas patruliavimas bei stebėjimas nurodyta kryptimi, maždaug pusvalandžiui buvo sustabdytas orlaivių eismas.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl susidariusios situacijos buvo pavėlintas vienas išvykimo skrydis į Tel Avivą, dar keletas atvykstančių orlaivių buvo laukimo zonose oro erdvėje ir vėlavo atvykti apie 15–20 minučių.

Pradžioje „Oro navigacija“ įtarė, kad dronas priklauso „Ekskomisarų biurui“, tačiau šios saugos tarnybos vadovas Vytautas Labeckas naujienų portalui „15min“ teigė, kad tai – ne jų orlaivis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų