Policija tebeieško skrydžius Vilniaus oro uoste sutrikdžiusio drono ir jo savininko

„Kadangi dronas nebuvo rastas, tai kol kas ir neaišku, kam jis galėjo priklausyti“, – BNS trečiadienį sakė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.
Anot pareigūnų atstovo, dronas buvo paleistas iš Lietuvos teritorijos ir tikėtina, kad jis buvo civilinis.
„Jeigu kažkoks žmogus jį paleido ir pasiėmė, išėjo kažkur, tai turbūt pakankamai sudėtinga bus surasti jį“, – teigė R. Matonis.
Kaip rašė BNS, dėl pastebėto drono trečiadienio naktį buvo laikinai sustabdyti skrydžiai Vilniaus oro uoste.
Apie įvykį pirmasis pranešė naujienų portalas „15min“.
Kaip portalui nurodė Lietuvos oro uostų atstovas žiniasklaidai Tadas Vasiliauskas, iš „Oro navigacijos“ specialistų apie droną Vilniaus mieste sulaukusios Vilniaus oro uosto tarnybos ėmėsi papildomų veiksmų, buvo sustiprintas patruliavimas bei stebėjimas nurodyta kryptimi, maždaug pusvalandžiui buvo sustabdytas orlaivių eismas.
Dėl susidariusios situacijos buvo pavėlintas vienas išvykimo skrydis į Tel Avivą, dar keletas atvykstančių orlaivių buvo laukimo zonose oro erdvėje ir vėlavo atvykti apie 15–20 minučių.
Pradžioje „Oro navigacija“ įtarė, kad dronas priklauso „Ekskomisarų biurui“, tačiau šios saugos tarnybos vadovas Vytautas Labeckas naujienų portalui „15min“ teigė, kad tai – ne jų orlaivis.
