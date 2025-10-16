Žurnalistams atsišaudęs Messina: „Eurolygoje užtenka 48 valandų, kad iš protingo taptum kvailiu“

Italai startavo lėčiau ir dar iki ilgosios pertraukos praleido net šešis Arno Butkevičiaus tritaškius, bet vėliau įsibėgėjo ir triumfavo 89:78.
Po rungtynių varžovų strategas Ettore Messina buvo nepatenkintas kai kuriais klausimais, nenorėjo prisiminti pernykštės nesėkmės Milane ar vertinti Tomo Masiulio darbą su Kauno „Žalgiriu“.
Vis dėlto profesoriumi vadinamas strategas išsiplėtė kalbėdamas apie vyriausią bei vieną jauniausių savo auklėtinių ir Eurolygos, FIBA bei NBA derybas dėl naujos lygos.
„Visų pirma, mums tai yra labai svarbi pergalė. Sutikome komandą, kuri šioje sezono stadijoje žaidžia labai gerai. Noriu pasveikinti čia susirinkusius gerbėjus, nes kas kartą čia randame nuostabią atmosferą. Labai įspūdinga. Jau buvome Belgrade, čia ir Miunchene. Užpildytos arenos su puikiais gerbėjais.
Manau, kad po sunkaus starto, kai kentėjome dėl dviejų dalykų – visą kėlinį užtrukome, kol prisitaikėme prie žaidimo fiziškumo, vargome kovoje dėl kamuolių. Mūsų gynyba nebuvo reikiamo lygio. Puolime nepavyko sužaisti trumpų derinių. Po to mano žaidėjai atliko gerą darbą keldami gynybos lygį, visi gerai padirbėjo, su aukštaūgių pagalba stabdant „Žalgirio“ gynėjus. Po sunkios pirmosios pusės, sumetėme beveik 90 taškų prieš vieną geriausių gynybų Europoje. Svarbi pergalė, jau ketvirtosios mūsų išvykos rungtynės šį sezoną. Laimėjome dvejas ir keliaujame toliau.
Paskutinis komentaras – neįtikėtina, kad tokiu sezono metu komandos drastiškai pasikeičia po pergalės ar pralaimėjimo. Viskas pasikeičia per 48 valandas. Su tokiu tvarkaraščiu, tai yra neįtikėtina. Visos komandos gali daug ko išmokti, tad natūralu, kad svyravimų yra labai daug“, – teigė strategas.
– Arnas Butkevičius nustebino šešiais tritaškiais. Ar prieš rungtynes būtumėte patikėjęs, kad laimėsite net su tokiu driokstelėjimu?
– Nesuprantu klausimo. Manote, kad čia esu tam, jog spėliočiau hipotetinius scenarijus? Tikiuosi, kad turite kažką solidesnio. Prieš rungtynes nesvajojau, kad kažkas pramestų metimus. Mano asistentai rūpinasi tuo, kas meta gerai, kas – blogai. Jie puikiai ir pasako mano žaidėjams, kaip reikia gintis. Kiekviename mače nutinka daug netikėtų dalykų. Sunkiai dirbome, kad atimtume lengvus metimus iš jų metikų.
– Tomas Masiulis šį sezoną debiutuoja Eurolygoje. Kokį įspūdį...
– Esu čia ne tam, kad teisčiau kolegas, gerbiu visus. Jis buvo nuostabi dešinioji ranka Šarui. Jis žino visas tradicijas, yra vietinis ir tikrai pasirodys gerai. Jo komanda per pirmuosius mačus parodė, kad yra gerai paruošta.
– T.Masiuliui tai buvo tik penktasis mačas Eurolygoje, o jūs esate sukaupęs milžiniškos patirties. Kokį patarimą turėtumėte kolegai prieš Eurolygos kampaniją?
– Juokinga, nes rungtynių yra labai daug. Jei laimi – esi labai protingas, jei pralaimi – kvailys. Prieš 48 valandas buvau idiotas. Ar galite įsivaizduoti, kad dabar dalinčiau patarimus? Nemanau.
– Vlatko Čančaras dvi savaites nerungtyniauja. Kokia yra jo situacija?
– Jam atliekami kelio tyrimai ir artimiausiu metu turėsime atsakymų. Jį prižiūri keli specialistai, tiek iš mūsų klubo, tiek iš užsienio. Kai tik žinosime kažką tikslaus, paviešinsime tai.
– Ši pergalė tapo atpildu už praėjusio sezono „Žalgirio“ stebuklą Milane?
– Jūs pradėjote uždavinėti tokius klausimus? Ne, laimėjome Kaune ir pernai, jei ką. Manote, kad sujungiame šias rungtynes su pernykštėmis, kai susimovėme Milane pirmaudami 25 taškais? Ar tai yra diskusijos lygis? Galime kalbėti apie rungtynes? Dvi komandos puikiai pasirodė, o mes filosofuosime apie praėjusius metus?
– Pakalbėkime apie Giampaolo Ricci?
– Jis sužaidė puikias rungtynes, jis yra vienas iš dviejų mūsų kapitonų. Jis yra labai patyręs žaidėjas, geras metikas ir šiandien metė net geriau nei įprastai. Įprastai meta apie 38 procentais. Šiandien jis priėmė gerus perdavimus ir mums pasisekė, kad pataikė penkis kartus. Įprastai jis yra labai geras metikas.
– Quinnas Ellisas sužaidė puikias rungtynes...
– Pagaliau, čia yra labai geras klausimas. Gal sujunkime tai su Punų karu 300-aisiais metais prieš mūsų erą, kai Hanibalas perkopė Alpes ir įveikė romėnus?
– Kaip jums patinka jo progresas?
– Mums pasisekė jį pasikviesti tarpsezoniu. Labai geras vaikis, sunkiai dirba. Manau, kad jis turi kūną ir atletiškumą Eurolygai, yra kilęs iš britų krepšininkų šeimos. Kasdien į treniruotes ateina pasiruošęs dirbti. Nežinau, kiek esate su juo pažįstami, bet pernai labai gerai debiutavo Italijoje. Puikiai debiutavo šį sezoną, buvo taurės MVP, bet Eurolygoje prisitaikė sunkiau. Šiandien jis pasinaudojo tuo, kad gavo daugiau minučių nei įprastai ir tai buvo pagrindinė šio vakaro istorija.
– Ką naujo per šiuos mėnesius sužinojote apie Bryantą Dunstoną ir ar matote jo panašumų su Kyle’u Hinesu?
– Geras klausimas. Juokavome, kad jis turės nusipelnyti marškinėlių su 42 numeriu, nes tai yra šventi marškinėliai. Jis panašiai žvelgia į krepšinį bei buvimą komandos dalimi. Tikras profesionalas. Jis du kartus yra laimėjęs Eurolygą, Kyle’as – tris ar keturis. Visiškai komandos žmogus. Nuoširdžiai – garbė turėti jį komandoje. Jis padeda komandai aikštėje ir už jos ribų. Mūsų rūbinėje jis yra labai svarbus.
– Minėjote apie išparduotas rungtynes Eurolygoje. Ar europietiškas krepšinis per artimiausius metus turi būti performuotas?
– Visada sakau, kad mūsų produktas aikštelėje yra puikus, nusileidžia tik NBA atkrintamosioms. Bent rungtynių intensyvumu ir dramatiškumu. Iš kitos pusės, egzistuoja didelė verslo problema, nes visi prarandu pinigus ir esame priklausomi nuo įvairias sporto šakas propaguojančių klubų, kurie išlaiko krepšinio atšakas. Yra ir savininkų, kurie labai daug investuoja. Būtų idealu, jei būtų rastas planas. Jei klausimas yra susijęs su NBA, mums reikia rasti kompromisą bei vystyti lygą, kurioje būtų Eurolygos žaidimo kokybė bei puikus verslo produktas. Buvo du susitikimai, viename iš jų sudalyvavau, kitame – negalėjau, dėl komandos reikalų. Yra noro dirbti kartu. Viliuosi, kad rasime kompromisą. Nesutinku su savo kolegomis, kad jie atvyksta sunaikinti Europos krepšinį. Negalvoju taip.
– Jūsų nuomone, kaip matote šį bendradarbiavimą?
– Kaip žinote, Eurolyga nori, kad visiems trylikai klubų, kurie yra vadyboje, būtų galimybė tapti šio plano dalimi. Manau, kad tai yra svarbu. Tuo pačiu, iš to, ką skaitau, NBA nori surinkti visus didžiuosius Europos miestus. Pavyzdžiui, Londoną. Visi galvojame apie lygą, bet planas yra dar didesnis. Norime surasti bendrą planą, visą ekosistemą, kuri būtų prasminga. Dabar turime Eurolygą, Europos taurę, FIBA turnyrą. To yra per daug. Reikia trupučio tvarkos, ypač koordinuojant tvarkaraštį. Jei žaidėjai tokiu ritmu per metus sužaidžia šimtą rungtynių... Pasakykite man, kiek Eurolygos komandų turi pilnas sudėties ir žaidžia be traumų? Daug kas susižeidė grįžę iš Europos čempionato. Reikia išspręsti ne tik pagrindinio turnyro klausimą, bet ir bendrą vaizdą. Pamatysime per artimiausią mėnesį. Kol yra sąžininga diskusija ir noras viską išspręsti, manau, kad šansas yra. Jei žinutės bus siunčiamos tik per žiniasklaidą, arba visos trys pusės jausis nepatogiai, procesas bus labai lėtas bei gali niekur nenuvesti.
– Kaip gyvenimas Milane pasikeitė po Giorgio Armani mirties?
– Dėkui už klausimą. Buvo labai skaudi netektis. Lyderystė, charizma ir meilė krepšiniui, kurią jis jautė. Organizacijos prasme niekas nesikeičia, nes tai yra kompanijos dalis. Naujasis lyderis, kartu su Giorgio Armani šeima, yra didelis gerbėjas. Praktiškumo prasme niekas nesikeičia, bet vienišumas yra labai jaučiamas. Galimybė pagerbti jo atminimą šiuo sezonu yra didelė motyvacija.
