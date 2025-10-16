Djokovičius Rijade nusileido Sinneriui: italas dėl 4,5 mln. JAV dolerių prizo žais su Alcarazu

Pirmajame pusfinalyje ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-1) per 69 minutes 6:4, 6:2 nugalėjo amerikietį Taylorą Fritzą (ATP-4).
Pirmajame sete lemtingu tapo penktasis geimas, kai C. Alcarazas laimėjo varžovo padavimų seriją. Kituose šio seto geimuose žaidėjai „break pointų“ neturėjo. Antrojo seto pradžioje abu žaidėjai iššvaistė po „break pointą“, o vėliau C. Alcarazas laimėjo dvi varžovo padavimų serijas ir atitrūko. T. Fritzas dar susikūrė „break pointą“ aštuntajame geime, bet nerealizavo ir jo.
Antrajame pusfinalyje italas Jannikas Sinneris (ATP-2) vos per 62 minutes 6:4, 6:2 įveikė Serbijos legendą Novaką Djokovičių (ATP-5).
Pirmajame sete vienintelį „break pointą“ turėjo J. Sinneris, kuris savo progos nepaleido vėjais. Antrajame sete italas jau pirmajame geime laimėjo serbo padavimų seriją. Penktajame geime italo persvara dar labiau išaugo (4:1). Vėliau N. Djokovičius turėjo dvi progas tašku laimėti J. Sinnerio padavimų seriją, bet italas neleido serbui atkurti intrigos.
N. Djokovičius į Rijadą atvyko iš Belgrado (Serbija), kur emocingai stebėjo vietos „Crvenos Zvezdos“ ir Kauno „Žalgirio“ rungtynes Eurolygoje.
Turnyro finalas tarp C. Alcarazo ir J. Sinnerio vyks ne penktadienį, o šeštadienį. Pagal ATP taisykles tenisininkai parodomuosiuose turnyruose negali žaisti 3 dienas iš eilės, tad, laikantis reglamento, penktadienis turnyre bus poilsio diena.
Pernai finale irgi žaidė tie patys tenisininkai. Tąkart J. Sinneris 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 įveikė C. Alcarazą.
Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 13,5 mln. JAV dolerių. Nugalėtojas gaus 6 mln. JAV dolerių, o visi kiti žaidėjai – po 1,5 mln.
