TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Mantas Daublys pasaulio graplingo čempionate Serbijoje užėmė penktą vietą

2025-10-16 18:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-16 18:31

Novi Sade (Serbija) tris dienas vyko UWW pasaulio graplingo čempionatas, kuriame Lietuvai atstovavo Mantas Daublys.

Čempionato akimirka | „Stop“ kadras

0

Vyrų graplingo su kimono svorio kategorijoje iki 92 kg lietuvis 11:1 nugalėjo graiką Apostolą Kougiamį Michosą, o ketvirtfinalyje 4:6 pralaimėjo būsimam čempionui kazachui Ruslanui Israilovui. Pastarasis atvėrė lietuviui duris į paguodos turnyrą. Ten M. Daublys įveikė kazachą Ramazaną Kussainovą, o kovoje dėl bronzos 2:3 nusileido neutraliam atletui Alibekui Suleimanovui.

Graplinge be kimono lietuvis jau pirmoje kovoje turėjo susitikti su būsimu čempionu Muradu Abdulatipovu. Šią kovą M. Daublys pralaimėjo rezultatu 0:7.

Lietuvis vėl pateko į paguodos turnyrą, kur 9:3 įveikė ukrainietį Vladyslavą Zenčenką, tačiau kovoje dėl vietos mažajame finale 2:4 nusileido italui Antonio Saltupsui Caretto.

