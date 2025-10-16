Mantas Daublys pasaulio graplingo čempionate Serbijoje užėmė penktą vietą

Vyrų graplingo su kimono svorio kategorijoje iki 92 kg lietuvis 11:1 nugalėjo graiką Apostolą Kougiamį Michosą, o ketvirtfinalyje 4:6 pralaimėjo būsimam čempionui kazachui Ruslanui Israilovui. Pastarasis atvėrė lietuviui duris į paguodos turnyrą. Ten M. Daublys įveikė kazachą Ramazaną Kussainovą, o kovoje dėl bronzos 2:3 nusileido neutraliam atletui Alibekui Suleimanovui.
Graplinge be kimono lietuvis jau pirmoje kovoje turėjo susitikti su būsimu čempionu Muradu Abdulatipovu. Šią kovą M. Daublys pralaimėjo rezultatu 0:7.
Lietuvis vėl pateko į paguodos turnyrą, kur 9:3 įveikė ukrainietį Vladyslavą Zenčenką, tačiau kovoje dėl vietos mažajame finale 2:4 nusileido italui Antonio Saltupsui Caretto.
