  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Giedrė Razgutė Islandijoje pelnė sidabro medalį fechtavimo turnyre

2025-10-15 12:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-15 12:42

Islandijoje vyko „Satellite“ serijos tarptautinis fechtavimo turnyras. Ten moterų kardo rungties sidabrą laimėjo Giedrė Razgutė.

Giedrė Razgutė (L.Asenov nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Islandijoje vyko „Satellite“ serijos tarptautinis fechtavimo turnyras. Ten moterų kardo rungties sidabrą laimėjo Giedrė Razgutė.

0

Grupių etape lietuvė laimėjo 4 kovas iš 6. Ketvirtfinalyje G. Razgutė 15:12 nugalėjo Izraelio atstovę Naamą Peer, pusfinalyje 15:14 išplėšė pergalę prieš Nyderlandų sportininkę Enli Chiang, o finale 13:15 nusileido austrei Franziskai Tanzmeister.

Tos pačios kategorijos turnyre Nyderlanduose rapyra kovojo Danielius Juras. Lietuvis iškrito antrajame atkrintamųjų varžybų rate ir užėmė 112-ą vietą tarp 209 dalyvių.

Moterų rapyros rungtyje Evelina Jokubauskaitė į atkrintamąsias varžybas nepateko ir liko 83-ia tarp 94 sportininkių.

