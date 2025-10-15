Giedrė Razgutė Islandijoje pelnė sidabro medalį fechtavimo turnyre

Grupių etape lietuvė laimėjo 4 kovas iš 6. Ketvirtfinalyje G. Razgutė 15:12 nugalėjo Izraelio atstovę Naamą Peer, pusfinalyje 15:14 išplėšė pergalę prieš Nyderlandų sportininkę Enli Chiang, o finale 13:15 nusileido austrei Franziskai Tanzmeister.
Tos pačios kategorijos turnyre Nyderlanduose rapyra kovojo Danielius Juras. Lietuvis iškrito antrajame atkrintamųjų varžybų rate ir užėmė 112-ą vietą tarp 209 dalyvių.
Moterų rapyros rungtyje Evelina Jokubauskaitė į atkrintamąsias varžybas nepateko ir liko 83-ia tarp 94 sportininkių.
