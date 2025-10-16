Tritaškių rekordą pasiekęs Butkevičius: „Galiausiai – šnipštas“

Puolėjas sužaidė geriausias Eurolygos rungtynes karjeroje, surinkdamas 20 taškų (6/7 tritaškių) ir 28 naudingumo balus, bet Lietuvos čempionai namie vis tiek nusileido Milano „EA7 Emporio Armani“ – 78:89.
Klaipėdietis apskritai sužaidė puikią savaitę – svečiuose pas Belgrado „Crvena Zvezda“ jis jau kartojo ankstesnį karjeros rekordą, sumesdamas 14 taškų, bet tuomet pergalės „Žalgiris“ taip pat nepasiekė.
Po antrųjų rungtynių A.Butkevičius nenorėjo akcentuoti savo pasirodymo, labiau dėmesį sutelkdamas į komandinį rezultatą bei žaidimo problemas.
„Ir pirmą pusę blogai užbaigėme, jei taip šnekant. Pirmoje pusėje gal pusantro kėlinio buvo kažkoks geresnis žaidimas, o po to visiškai sustojome puolime. Neradome tų tokių agresyvesnių veiksmų, kad įlįsti į varžovų gynybą giliau, nusimesti tų perdavimų, išsimesti lengvesnių metimų. Mums tai sekėsi labai sunkiai, neatsakėme į jų gynybą. Sunkiai atrodėme, ypač žaidimas „vienas prieš vieną“ visai nesiklijavo, nesukūrėme jokių progų, o jie – atvirkščiai. Pajautė žaidimą, sukrito ir sunkesni metimai, tada ir kamuolys geriau judėjo. Jie mus baudė“, – teigė po savaitės 33-ąjį gimtadienį sutiksiantis žalgirietis.
– Šeši pataikyti tritaškiai – asmeninis karjeros rekordas. Iš kokių situacijų atsirado tie metimai?
– Iš tokių, kad reagavome į varžovų gynybą. Kažkas nepavyko padaryti, tad išsimetimai atėjo iš gynėjų pusės. Paliko, pavyko pataikyti, įkrito ir keli sudėtingi, viskas tvarkoje, bet galiausiai – šnipštas, vis tiek pralaimėjome.
– Ta įspūdinga atkarpa kažkiek ir užliūliavo komandą?
– Nežinau, kaip pasakyti. Gal tų emocijų buvo daug, gerbėjai irgi kažkiek išsisėmė, bet ką dabar, neturėti tokių emocijų? Čia krepšinis, reikia visko, tik reikia su tuo susitvarkyti. Reikia tęsti tai, ką gerai darėme iki šiol, bet šiandien tai nepavyko.
– Giampaolo Ricci prapliupo tritaškiais. Kas labiausiai prieš jį neveikė gynyboje?
– Neveikė tai, kad ėjome į pagalbas, kai jie jau įlenda į vidų. Turime eiti, turime rotuoti. Kitas dalykas, jei jau keletą metimų pataiko, turėjome agresyviau ant jo eiti. Nežinau, ar neatsirinkome žaidėjų, ar pritrūko agresyvumo ties rotacija ir jis tuos metimus pataikė. Žinome, kad yra geras metikas, ypač iš statinių padėčių. Blogiausia, kad įsileidome per giliai gynėjus ir po to tie išsimetimai jau tampa lengvu dalyku.
– Ką du pralaimėjimai paeiliui parodo apie „Žalgirį“ ir ką galima pasimokyti?
– Aišku, šią savaitę susirinkome daugiausiai pamokų. Daug prastų dalykų atradome, turėsime neblogos vaizdo medžiagos tas klaidas dar kartą peržiūrėti. Reikės jų nekartoti ir „išgyvendinti“ ateityje. Du pralaimėjimai, bet turime pasisemti gerus dalykus ateičiai.
– Šeši tritaškiai – vienkartinis dalykas karjeroje, nors visada buvote laikomas nestabiliu metiku. Kaip atrodė ta visos karjeros kova su tritaškio linija?
– Kažkokia kova yra, stengiuosi, dirbu ties tuo, stengiuosi atrasti savo ritmą. Dabar, atrodo, esu neblogoje formoje, gerai jaučiuosi, bet po tokių rungtynių nesinori šnekėti apie tritaškius, kažkokį pasirodymą, nes, kaip ir minėjau, naudos iš to negavome.
– Ketveriose iš penkerių rungtynių paleidote solidų pranašumą. Kas sieja visus šiuos mačus ir ką reikia pakeisti?
– Galbūt geriau reaguoti į situaciją pasikeitimą rungtynėse. Čia buvo antrosios mūsų rungtynės iš eilės, kai strigome prieš agresyvią gynybą. Pirmą kartą tai patyrėme Belgrade, reiškia, šiandien kažko neįgyvendinome. Šiandien – tas pats dalykas, varžovų agresyvumas išmuša iš vėžių. Tokį dalyką turime eliminuoti.
– Kažkiek problemų sukėlė vėlavęs skrydis iš Belgrado?
– Tikrai ne. Spėjome pasidaryti viską, ką planavome.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!