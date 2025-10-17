Butvilas krito „Olbia Challenger“ ketvirtfinalyje: tolyn žengė buvusi pirmoji pasaulio jaunių raketė

Pildoma...
Pirmajame sete nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“ iki aštuntojo geimo, kai E. Butvilui sunkiai sekėsi atlaikyti varžovo spaudimą. L. Van Assche minėtame geime nerealizavo 3 „break pointų“, bet ketvirtu bandymu nebeklydo ir susikrovė pergalingą pranašumą.
Prancūzas gerą atkarpą pratęsė ir antrojo seto pradžioje (0:2), tačiau E. Butvilui greitai pavyko atsitiesti (2:2).
Šią vasarą tenisininkai susitiko ATP „Challenger“ turnyro Portugalijoje antrajame rate. Tąkart mačas taip pat vyko ant kietos dangos, o E. Butvilas pasiekė įtikinamą pergalę – 6:2, 6:4.
Prancūzas 2021 m. buvo pirmoji pasaulio jaunių raketė. Tais pačiais metais jis tapo „Roland Garros“ jaunių vienetų čempionu.
Perėjimas į vyrų tenisą L. van Assche iš pradžių klostėsi puikiai – 2023 m. prancūzas ATP reitinge rikiavosi net 63-ias. L. van Assche 2022-2023 m. laimėjo 3 ATP „Challenger“ ir 1 ITF turnyrus, o 2024 m. pasiekė „Australian Open“ trečiąjį ratą. Per karjerą prancūzui korte jau teko sutikti ne vieną teniso žvaigždę, o prieš šveicarą Staną Wawrinką jis dar ir pasiekė 2 pergales.
Šio sezono pradžioje prancūzą kiek pristabdė trauma, o vėliau jo rezultatai buvo gana kuklūs. L. van Assche atsigavimo ženklus parodė tik gegužės mėnesį, kai pasiekė ATP „Challenger“ turnyro Zagrebe (Kroatija) finalą, bet ten lemiamo mačo neužbaigė dėl traumos. Vėliau prancūzas neįveikė „Roland Garros“ ir Vimbldono kvalifikacijos, nepateko į ATP 250 turnyrų pagrindinius etapus, o ATP „Challenger“ turnyruose neperžengdavo ketvirtfinalio barjero.
Po nesėkmės Portugalijoje prieš E. Butvilą prancūzas pasiekė „US Open“ kvalifikacijos antrąjį ratą, o rugsėjo pradžioje ATP „Challenger“ turnyre Kinijoje jau pirmajame mače patyrė peties traumą. Dar mėnesį be teniso praleidęs L. Van Assche grįžo spalio pradžioje, kai ATP „Challenger“ turnyre Prancūzijoje liko be pergalių.
E. Butvilas pelnė 16 ATP vienetų reitingo taškų ir 5235 eurus. Lietuvis virtualiame ATP reitinge yra pakilęs į 274-ą vietą. Lietuviui per paskutines sezono savaites reikia bent kelių gerų pasirodymų, jei jis nori patekti į „Australian Open“ kvalifikaciją.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Italijoje prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!