Nusivylęs Masiulis įvardino didžiausią bėdą ir komentavo Brazdeikio vaidmenį

„Sveikinimai Milano klubai, pradėjome labai gerai, Arnas pataikė metimus, kurių varžovai nesitikėjo. Tada pradėjome galvoti, kad mačas baigtas, varžovai dar žaidė be svarbių žaidėjų, kas yra labai pavojinga situacija. Jie pradėjo pataikyti ir tikrai nusipelnė šios pergalės“, – pradėjo T.Masiulis.
„Žaidžiame Eurolygoje, čia – rimtos komandos. 9 ar 15 taškų nieko nereiškia, kelios minutės ir sugrįžti. Turime protingiau laikyti persvarą, bet žaidėme su rimtomis komandomis“, – apie iššvaistomas persvaras išsiplėtė lietuvis.
– Ar šita savaitė parodė, kad dabar reikia dirbti ties tuo, kai nesuveikia pirminis planas?
– Taip, matėme, kad abejos rungtynės buvo labai fiziškos, mus išstūmė iš pozicijų, gynėjai negalėjo lengvai judinti kamuolio. Tai atsiliepia, nes negalime judinti kamuolio laisvai, bet praleidus tiek taškų namie, negalime tikėtis laimėti.
– Kur buvo pagrindinės problemos prieš tokį varžovų fiziškumą?
– Visada sakau, jei ant tavęs lipa, negali žengti žingsnio atgal. Aš pasigedau, kad mes taip liptume ant jų. Šiandien gynėmės kita gynyba, prie stepouto jiems atsidarė metimai, bet iš Ricci nesitikėjome penkių tritaškių. Iš mano gynybos jis sumetė mums metimus, nors žinojome, kad jis turi veržtis.
– Arnas Butkevičius per pirmą pusę sumetė 6 tritaškius, sakėte, kad ir jus nustebino. Nebuvo minčių daugiau pažaisti ant jo, kai strigo puolimas?
– Arnas žaidžia daug laiko, jis nėra tas žaidėjas, ant kurio mes žaidžiame. Jis buvo karštas ir sumetė. Tikiu, kad ne tik mums, bet ir varžovams buvo netikėtumas. Bet mes kalbėjome su treneriais, kad kai Arnas pataikė, pirmavome, bet nežaidėme to, ką buvome suplanavome puolime. Buvo laiko klausimas. Gal visi patikėjome, kai varžovas nukraujavęs... Čia didžiausia bėda.
– Ignui Brazdeikiui, atrodo, perėjimas iš sistemų pateikia daugiausiai iššūkių. Ko jam reikia, kad jis užsidirbtų didesnį vaidmenį?
– Visų pirma, čia mano sprendimas. Turime daug žaidėjų, nieko nėra asmeniško. Norėjosi rungtynes laimėti su gynyba, dėl to Arnas ir Ulanovas žaidė, tą darė neblogai. Po to norisi turėti bent du gynėjus aikštėje. Natūraliai tos vietos daug nelieka. Tikrai ieškosime jos, bet tokia situacija yra, reikia su tuo susigyventi.
– Ar Iggy labiau matote trečioje pozicijoje?
– Turime Maodo, Nigelį, Cisco... Palikome vieną Nigelį ir mus užspaudė, kaip buvo su „Fenerbahče“. Norisi aikštėje turėti du kamuolio valdytojus, tada kitiems vietos lieka žymiai mažiau.
– Kas dabar svarbiausia, siekiant atsitiesti?
– Išlikti kartu. Nesvarbu, laimime ar pralaimime. Mus čia per daug liaupsino, nepatiko. Neskaitau daug straipsnių ir neklausau podkastų, bet antraštes matau, nori ar nenori. Tai žaidėjams irgi įsideda į galvas. Tada pradeda galvoti, kad geriausi. Mes nesame kol kas čia geriausi. Tą parodė šita savaitė, bet turime likti kartu, dirbti, nes Eurolygoje pergalę pasiekti yra sunku.
