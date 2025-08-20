Trijų moterų pasivaikščiojimas pakrante baigėsi tragedija: tarnybos sukeltos ant kojų

Pranešama, kad moterys buvo užfiksuotos stebėjimo kameromis, kai smagiai leido laiką: jos kalbėjosi ir vaikščiojo pakrante su šunimi, kol dingo iš vaizdo, praneša mirror.co.uk.
Pasivaikščiojimas baigėsi tragedija
Visos trys aukos buvo kaimynės ir gyveno daugiabučiame name, maždaug už 200 metrų nuo paplūdimio. Jos išėjo pasivaikščioti su vienai iš jų – Marianai – priklausančiu šunimi, tačiau kitą dieną jų kūnai su durtinėmis žaizdomis buvo rasti krūmuose netoli jūros kranto.
Šuo buvo rastas gyvas, pririštas prie netoliese augusio kokoso medžio.
Tiriama žmogžudystė
Policija patvirtino, kad aukų artimieji apie jų dingimą pranešė dar tą patį vakarą. Tyrimą vykdo Ilheuso žmogžudysčių tyrėjai. Teismo medicinos ekspertai įvykio vietoje surinko genetinę medžiagą.
Valdžios institucijos nurodė, kad šiuo metu konfiskuojami ir analizuojami stebėjimo kamerų įrašai iš aplinkinių vietovių. Naujausiais duomenimis, kol kas niekas nesuimtas.
Gedulas ir visuomenės reakcija
Vietos valdžia bei profesinės sąjungos paskelbė trijų dienų gedulą. Ilheuso profesionalių mokytojų asociacija šį nusikaltimą pavadino „giliai sukrėtusiu ir nuliūdinusiu šeimas bei visą mokyklos bendruomenę“, ir paragino atlikti greitą bei išsamų tyrimą.
Ilheuso miesto savivaldybė savo pareiškime nurodė, kad dvi iš aukų buvo mokytojos, „paaukojusios savo gyvenimą viešajam interesui, palikusios atsidavimo ir pasiaukojimo pavyzdį“.
Melagingi kaltinimai – pavojingas gandų pasekmės
Tuo tarpu vietinis taksi vairuotojas Williamas Santosas Souza (36 m.) kreipėsi į policiją po to, kai socialiniuose tinkluose pasklido gandai, neva jis yra įtariamasis.
Kaip skelbia „Daily Goat“, vyras pareiškė: „Atėjau čia pateikti oficialų pareiškimą ir pasakyti, kad neturiu su tuo nieko bendra. Aš net nepažįstu aukų.“
Jis taip pat pridūrė, kad sulaukė grasinimų ir įžeidžiančių žinučių, o jo šeima labai išgyvena dėl melagingų kaltinimų.
