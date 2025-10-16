Nwora tapo naudingiausiu Eurolygos turo žaidėju

Jordanas Nwora rungtynėse prieš Kauno „Žalgirį“ per 33 minutes pelnė 24 taškus, atkovojo 7, perėmė 5 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 varžovo metimus ir surinko 34 naudingumo balus.
Antras liko Atėnų „Panathinaikos“ centras Richaunas Holmesas (33 naud. bal.), trečias – Paryžiaus „Paris“ gynėjas Nadiras Hifi (32 naud. bal.).
31 naudingumo balą surinko Dubajaus „Dubai“ centras Mfiondu Kabengele, o PAO lyderis Kendrickas Nunnas ir Tel Avivo „Hapoel“ brangiausias žaidėjas Vasilije Micičius – po 28.
