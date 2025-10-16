Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Nwora tapo naudingiausiu Eurolygos turo žaidėju

2025-10-16 13:07 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-16 13:07

Naudingiausiu Eurolygos ketvirtojo turo žaidėju tapo Belgrado „Crvena Zvezda“ atstovas.

J.Nwora tapo ketvirtojo turo naudingiausiu žaidėju (Scanpix nuotr.)

Naudingiausiu Eurolygos ketvirtojo turo žaidėju tapo Belgrado „Crvena Zvezda" atstovas.

0

Jordanas Nwora rungtynėse prieš Kauno „Žalgirį“ per 33 minutes pelnė 24 taškus, atkovojo 7, perėmė 5 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 varžovo metimus ir surinko 34 naudingumo balus.

Antras liko Atėnų „Panathinaikos“ centras Richaunas Holmesas (33 naud. bal.), trečias – Paryžiaus „Paris“ gynėjas Nadiras Hifi (32 naud. bal.).

31 naudingumo balą surinko Dubajaus „Dubai“ centras Mfiondu Kabengele, o PAO lyderis Kendrickas Nunnas ir Tel Avivo „Hapoel“ brangiausias žaidėjas Vasilije Micičius – po 28.

