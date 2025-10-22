Bilietą į „Pitbull“ koncertą bandžiusi pirkti Viktorija liko įsiutusi: „Kažkoks nesusipratimas“

Vos startavus išankstinei bilietų prekybai, internautai socialiniuose tinkluose pradėjo dalintis įspūdžiais ir skundais – daliai gerbėjų nepavyko prisijungti prie svetainės, o kiti tvirtino, kad bilietų sistema stringa ir vietos „dingsta“ vos per kelias minutes.
Žmonės skundžiasi nesklandumais
„Pati stovėjau eilėje nuo 12 valandos, kai tik startavo bilietų prekyba. Du kartus trumpam atsidarė puslapis, tačiau abu kartus iš jo buvau išmesta. Sistema iš naujo krovėsi dar beveik valandą, o daugiau – jokių žinių. Draugės, kurios į puslapį pateko apie 13 valandą, parašė, kad bilietų jau neliko – sistema nebeleido nieko nusipirkti. Esu pasipiktinusi, nes net ir prisijungus anksčiau vis tiek likau be bilietų. Kažkoks nesusipratimas“, – naujienų portalui pakomentavo skaitytoja Viktorija.
Naujienų portalui tv3.lt susiklosčiusią situaciją pakomentavo bilietai.lt:
„Bilietų prekybos pradžioje dėl itin didelio pirkėjų srauto įjungiama virtuali eilė – tai įprasta ir plačiai taikoma pasaulinė praktika, naudojama didžiausiuose renginiuose, siekiant užtikrinti sklandų sistemos veikimą ir vienodas galimybes visiems pirkėjams.
Didelio susidomėjimo renginiais metu į sistemą vienu metu jungiasi dešimtys tūkstančių žmonių, todėl laikinai gali pasitaikyti trumpalaikių trikdžių – pavyzdžiui, klaidų pranešimų ar automatinio grąžinimo į eilę. Tokie atvejai paprastai susiję su tuo, kad pasirinktos vietos jau būna rezervuotos kitų pirkėjų ir tuo metu nebegalimos.
Pirkėjai, sėkmingai atlikę mokėjimą, tačiau kol kas negavę bilietų, neturėtų nerimauti – bilietai automatiškai išsiunčiami į el. paštą per trumpą laiką. Jei laiško vis tiek nepavyksta rasti (taip pat verta patikrinti šlamšto („Spam“) aplanką), kviečiame kreiptis el. paštu [email protected] – visos užklausos bus išnagrinėtos individualiai, o bilietai, jei mokėjimas pavyko, bus išsiųsti pirkėjui.
Trumpalaikiai nesklandumai gali pasitaikyti, kai į sistemą vienu metu jungiasi itin didelis srautas pirkėjų, tačiau jie yra laikini – sistema veikia stabiliai, o bilietų prekyba vyksta įprastai“, – rašoma komentare.
Paaiškėjo bilietų kainos
Galiausiai tapo aišku, kiek teks pakloti „Pitbull“ gerbėjams, norintiems išvysti pasaulinę žvaigždę Kaune.
Skelbiama, kad:
už stovimą bilietą teks mokėti 82,70 euro,
už stovimą fanų bilietą – 117,50 euro,
o stovimas bilietas su ankstyvu patekimu kainuos net 220,20 euro.
Bilietus visoje Lietuvoje per „Bilietai.lt“ kasas ir interneto svetainę www.bilietai.lt bus galima įsigyti nuo penktadienio, spalio 24 d., 12:00 val., tačiau šiandien tai padaryti galėjo tik „Live Nation Lietuva“ klubo nariai.
„Pitbull“ – energijos užtaisas iš Majamio
„Pitbull“ – pasaulinio garso amerikiečių ir kubiečių kilmės dainininkas, reperis bei prodiuseris, išgarsėjęs tokiais hitais kaip „Give Me Everything“, „Timber“, „International Love“ ir „Feel This Moment“.
Savo karjerą jis pradėjo dar 2000-ųjų pradžioje Majamyje, o šiandien jo vardas žinomas kiekviename žemyne. „Pitbull“ dainos skamba sporto arenose, klubų vakarėliuose ir didžiausiose televizijos ceremonijose – nuo „MTV Music Awards“ iki „Super Bowl“ pasirodymų.
Scenoje jį lydi įspūdinga šviesų ir šokėjų komanda, o jo koncertai vadinami „geriausia vakarėlio terapija“ – tiek dėl energijos, tiek dėl jo gebėjimo užkurti publiką bet kurioje pasaulio vietoje.
