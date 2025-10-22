Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Bilietą į „Pitbull“ koncertą bandžiusi pirkti Viktorija liko įsiutusi: „Kažkoks nesusipratimas“

2025-10-22 15:18 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 15:18

Amerikos muzikos žvaigždė Pitbull 2026 m. liepos 31 d. pirmą kartą pasirodys Lietuvojekoncertas vyks Dariaus ir Girėno stadione Kaune. Šiandien, trečiadienį, „Mastercard“ kortelių turėtojai pirmieji turėjo galimybę įsigyti bilietus į išskirtinį renginį.

Pitbull (nuotr. SCANPIX, 123rf)

Amerikos muzikos žvaigždė Pitbull 2026 m. liepos 31 d. pirmą kartą pasirodys Lietuvojekoncertas vyks Dariaus ir Girėno stadione Kaune. Šiandien, trečiadienį, „Mastercard“ kortelių turėtojai pirmieji turėjo galimybę įsigyti bilietus į išskirtinį renginį.

REKLAMA
0

Vos startavus išankstinei bilietų prekybai, internautai socialiniuose tinkluose pradėjo dalintis įspūdžiais ir skundais – daliai gerbėjų nepavyko prisijungti prie svetainės, o kiti tvirtino, kad bilietų sistema stringa ir vietos „dingsta“ vos per kelias minutes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žmonės skundžiasi nesklandumais 

„Pati stovėjau eilėje nuo 12 valandos, kai tik startavo bilietų prekyba. Du kartus trumpam atsidarė puslapis, tačiau abu kartus iš jo buvau išmesta. Sistema iš naujo krovėsi dar beveik valandą, o daugiau – jokių žinių. Draugės, kurios į puslapį pateko apie 13 valandą, parašė, kad bilietų jau neliko – sistema nebeleido nieko nusipirkti. Esu pasipiktinusi, nes net ir prisijungus anksčiau vis tiek likau be bilietų. Kažkoks nesusipratimas“, – naujienų portalui pakomentavo skaitytoja Viktorija.

REKLAMA
REKLAMA

Naujienų portalui tv3.lt susiklosčiusią situaciją pakomentavo bilietai.lt: 

„Bilietų prekybos pradžioje dėl itin didelio pirkėjų srauto įjungiama virtuali eilė – tai įprasta ir plačiai taikoma pasaulinė praktika, naudojama didžiausiuose renginiuose, siekiant užtikrinti sklandų sistemos veikimą ir vienodas galimybes visiems pirkėjams.

REKLAMA

Didelio susidomėjimo renginiais metu į sistemą vienu metu jungiasi dešimtys tūkstančių žmonių, todėl laikinai gali pasitaikyti trumpalaikių trikdžių – pavyzdžiui, klaidų pranešimų ar automatinio grąžinimo į eilę. Tokie atvejai paprastai susiję su tuo, kad pasirinktos vietos jau būna rezervuotos kitų pirkėjų ir tuo metu nebegalimos.

Pirkėjai, sėkmingai atlikę mokėjimą, tačiau kol kas negavę bilietų, neturėtų nerimauti – bilietai automatiškai išsiunčiami į el. paštą per trumpą laiką. Jei laiško vis tiek nepavyksta rasti (taip pat verta patikrinti šlamšto („Spam“) aplanką), kviečiame kreiptis el. paštu [email protected] – visos užklausos bus išnagrinėtos individualiai, o bilietai, jei mokėjimas pavyko, bus išsiųsti pirkėjui.

REKLAMA
REKLAMA

Trumpalaikiai nesklandumai gali pasitaikyti, kai į sistemą vienu metu jungiasi itin didelis srautas pirkėjų, tačiau jie yra laikini – sistema veikia stabiliai, o bilietų prekyba vyksta įprastai“, – rašoma komentare.

Paaiškėjo bilietų kainos

Galiausiai tapo aišku, kiek teks pakloti „Pitbull“ gerbėjams, norintiems išvysti pasaulinę žvaigždę Kaune.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Skelbiama, kad:

už stovimą bilietą teks mokėti 82,70 euro,

už stovimą fanų bilietą – 117,50 euro,

o stovimas bilietas su ankstyvu patekimu kainuos net 220,20 euro.

Bilietus visoje Lietuvoje per „Bilietai.lt“ kasas ir interneto svetainę www.bilietai.lt bus galima įsigyti nuo penktadienio, spalio 24 d., 12:00 val., tačiau šiandien tai padaryti galėjo tik „Live Nation Lietuva“ klubo nariai.

REKLAMA

„Pitbull“ – energijos užtaisas iš Majamio

„Pitbull“ – pasaulinio garso amerikiečių ir kubiečių kilmės dainininkas, reperis bei prodiuseris, išgarsėjęs tokiais hitais kaip „Give Me Everything“, „Timber“, „International Love“ ir „Feel This Moment“.

Savo karjerą jis pradėjo dar 2000-ųjų pradžioje Majamyje, o šiandien jo vardas žinomas kiekviename žemyne. „Pitbull“ dainos skamba sporto arenose, klubų vakarėliuose ir didžiausiose televizijos ceremonijose – nuo „MTV Music Awards“ iki „Super Bowl“ pasirodymų.

Scenoje jį lydi įspūdinga šviesų ir šokėjų komanda, o jo koncertai vadinami „geriausia vakarėlio terapija“ – tiek dėl energijos, tiek dėl jo gebėjimo užkurti publiką bet kurioje pasaulio vietoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Pitbull (nuotr. SCANPIX)
Paaiškėjo, kiek teks pakloti už bilietą į „Pitbull“ koncertą Kaune (4)
Pitbull (nuotr. SCANPIX / stop kadras)
Planuojate pirkti bilietus į „Pitbull“ koncertą Kaune? Štai užuomina jums

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų