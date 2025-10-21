Planuojate pirkti bilietus į „Pitbull“ koncertą Kaune? Štai užuomina jums

„Mr. Worldwide“ vadinamas atlikėjas į mūsų šalį atvyksta su pasauliniu turu „Party After Dark“, kuris jau spėjo sukelti tikrą gerbėjų beprotybę visame pasaulyje – į jo pasirodymus žmonės plūsta vilkėdami kostiumus, užsidėję tamsius akinius ir netgi plikas kepures, imituojančias Pitbull išvaizdą.
Fanai koncertuose pasirodo su „plikėmis“ ir akiniais
Pastaraisiais metais internete išpopuliarėjo vaizdo įrašai, kaip Pitbull gerbėjai į koncertus ateina „pavirtę“ savo mylimu atlikėju – su kostiumais, „bald cap“ perukais ir tamsiais akiniais. Pats dainininkas į šį reiškinį reaguoja su šypsena.
„Kai matau žmones, pasipuošusius kaip aš – vyrų, moterų, visai nesvarbu – tai neįkainojama. Jie ne tik linksminasi, jie įsijungia į mūsų energiją. Tai kažkas daugiau nei koncertas“, – sakė Pitbull interviu „AP News“.
Atlikėjas pridūrė, kad šis gerbėjų judėjimas prasidėjo dar po pandemijos, kai žmonėms reikėjo džiaugsmo ir išsikrovimo.
„Tai ne tik humoras – tai vienybė. Visi tampa viena šeima, viena banga“, – kalbėjo jis.
Kas yra Pitbull?
Pitbull – pasaulinio garso amerikiečių-kubiečių kilmės dainininkas, reperis, prodiuseris, išgarsėjęs tokiais hitais kaip „Give Me Everything“, „Timber“, „International Love“ ir „Feel This Moment“.
Savo karjerą jis pradėjo dar 2000-ųjų pradžioje Majamyje, o šiandien jo vardas žinomas kiekviename žemyne. Pitbull dainas girdime per sporto renginius, klubų vakarėlius ir didžiausias televizijos ceremonijas – nuo „MTV Music Awards“ iki „Super Bowl“ pasirodymų.
Jo scenoje – šou, šviesos, charizma ir energija. Ne veltui daugelis jo pasirodymus vadina „geriausia vakarėlio terapija“.
Bilietai jau netrukus
Bilietus į „Pitbull“ koncertą visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete www.bilietai.lt bus galima įsigyti nuo šio penktadienio (spalio 24 d.) 12:00 val. dienos.
Dviem dienomis anksčiau, nuo trečiadienio, 12:00 val. ryto įsigyti bilietus į renginį galės ir „Live Nation Lietuva“ klubo nariai. Užsiregistruoti į „Live Nation Lietuva“ klubą galima čia: www.livenation.lt
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!