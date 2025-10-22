Kalendorius
Paaiškėjo, kiek teks pakloti už bilietą į „Pitbull" koncertą Kaune

Amerikos muzikos žvaigždė „Pitbull“ 2026 m. liepos 31 d. pirmą kartą pasirodys Lietuvoje, Dariaus ir Girėno stadione Kaune. Šiandien, trečiadienį, „Mastercard“ kortelių turėtojai pirmieji turėjo galimybę įsigyti bilietus į išskirtinį renginį.  

Pitbull

Amerikos muzikos žvaigždė „Pitbull“ 2026 m. liepos 31 d. pirmą kartą pasirodys Lietuvoje, Dariaus ir Girėno stadione Kaune. Šiandien, trečiadienį, „Mastercard“ kortelių turėtojai pirmieji turėjo galimybę įsigyti bilietus į išskirtinį renginį.  

Galiausiai paaiškėjo, kiek teks pakloti „Pitbull“ gerbėjams, norintiems dalyvauti žvaigždės koncerte Kaune.  

Paaiškėjo bilietų kainos

Skelbiama, kad už stovimą bilietą reikės susimokėti 82.70 eur, už stovimą fanų bilietą – 117.50 eur, o norintys įsigyti stovimą bilietą su ankstesniu patekimu turės pakloti 220.20 eur.  

Primename, kad bilietus į „Pitbull“ koncertą visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete www.bilietai.lt bus galima įsigyti nuo šio penktadienio (spalio 24 d.) 12:00 valandos, o šiandien galimybę nusipirkti bilietus turi tik „Mastercard“ kortelių turėtojai.

„Pitbull“ – pasaulinio garso amerikiečių-kubiečių kilmės dainininkas, reperis, prodiuseris, išgarsėjęs tokiais hitais kaip „Give Me Everything“, „Timber“, „International Love“ ir „Feel This Moment“. 

Savo karjerą jis pradėjo dar 2000-ųjų pradžioje Majamyje, o šiandien jo vardas žinomas kiekviename žemyne. „Pitbull“ dainas girdime per sporto renginius, klubų vakarėlius ir didžiausias televizijos ceremonijas – nuo „MTV Music Awards“ iki „Super Bowl“ pasirodymų. 

Jo scenoje – šou, šviesos, charizma ir energija. Ne veltui daugelis jo pasirodymus vadina „geriausia vakarėlio terapija“.

