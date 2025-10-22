Paaiškėjo, kiek teks pakloti už bilietą į „Pitbull“ koncertą Kaune

Galiausiai paaiškėjo, kiek teks pakloti „Pitbull“ gerbėjams, norintiems dalyvauti žvaigždės koncerte Kaune.
Paaiškėjo bilietų kainos
Skelbiama, kad už stovimą bilietą reikės susimokėti 82.70 eur, už stovimą fanų bilietą – 117.50 eur, o norintys įsigyti stovimą bilietą su ankstesniu patekimu turės pakloti 220.20 eur.
Primename, kad bilietus į „Pitbull“ koncertą visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete www.bilietai.lt bus galima įsigyti nuo šio penktadienio (spalio 24 d.) 12:00 valandos, o šiandien galimybę nusipirkti bilietus turi tik „Mastercard“ kortelių turėtojai.
„Pitbull“ – pasaulinio garso amerikiečių-kubiečių kilmės dainininkas, reperis, prodiuseris, išgarsėjęs tokiais hitais kaip „Give Me Everything“, „Timber“, „International Love“ ir „Feel This Moment“.
Savo karjerą jis pradėjo dar 2000-ųjų pradžioje Majamyje, o šiandien jo vardas žinomas kiekviename žemyne. „Pitbull“ dainas girdime per sporto renginius, klubų vakarėlius ir didžiausias televizijos ceremonijas – nuo „MTV Music Awards“ iki „Super Bowl“ pasirodymų.
Jo scenoje – šou, šviesos, charizma ir energija. Ne veltui daugelis jo pasirodymus vadina „geriausia vakarėlio terapija“.
