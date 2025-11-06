Mitchello 46 taškų šou atnešė „Cavaliers“ pergalę prieš „76ers“

Puolime sprogęs gynėjas nukalė Klivlando „Cavaliers“ (5/3) namų pergalę prieš Filadelfijos „76ers“ (5/3) – 132:121 (41:27, 29:40, 37:20, 25:34).
Svečiai rungtynėse nepirmavo nė karto – „kavalieriai“ iškart atsiplėšė 17:4 ir atgal nesidairė. Aukščiausiame taške skirtumas tarp komandų pasiekė 26 taškus (116:90).
Klivlando komandai taškus pelnė tik septyni žaidėjai, bet liūto dalį suvertė D.Mitchellas – 35 minutės, 46 taškai (9/10 dvitaškių, 6/11 tritaškių, 10/10 baudų metimų), 4 atkovoti, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai bei 8 rezultatyvūs perdavimai.
Gynėjui tai buvo rezultatyviausias sezono pasirodymas, bet iki karjeros rekordo trūko daug – 2023-aisiais jis iššovė 71 taško pasirodymu.
„Cavaliers“ gerokai pralaimėjo kovą dėl kamuolių (34:43), tačiau tai kompensavo gausiai ir gerai laidytais tritaškiais – 18/44, 41 procento tikslumas.
Filadelfijos klube vėl žibėjo Tyrese’as Maxey – 36 minutės, 27 taškai (8/15 dvitaškių, 2/5 tritaškių, 5/8 baudų metimų), 7 atkovoti, perimtas ir 5 prarasti kamuoliai, 9 rezultatyvūs perdavimai bei 2 pražangos.
„76ers“ pasiliko daug neišnaudotų rezervų – komandai nepadėjo Joelis Embiidas, Paulas George’as ir Jaredas McCainas, o trankiai sezoną pradėjęs trečiasis šaukimas V.J.Edgecombe’as sužaidė prasčiausią savo mačą ir liko su 7 taškais (3/9 dvitaškių, 0/5 tritaškių, 1/2 baudų metimų).
Atsitiesti „76ers“ sieks namų mače prieš Toronto „Raptors“ (4/4), „Cavaliers“ keliaus į Vašingtoną.
„76ers“: Tyrese’as Maxey (7 atk. kam., 9 rez. perd., 5 klaidos) ir Quentinas Grimesas (8/10 dvitaškių) po 27, Kelly Oubre 19 (4/8 tritaškių), Trendonas Watfordas 16 (6 rez. perd.), Andre Drummondas 13 (13 atk. kam.), Justinas Edwardsas 8, V.J.Edgecombe’as 7 (0/5 tritaškių).
„Cavaliers“: Donovanas Mitchellas 46 (8 rez. perd., 6/11 tritaškių), Jarrettas Allenas 24 (10 atk. kam., 3 blokai), Evanas Mobley 23 (5 atk. kam., 3/5 tritaškių), Samas Merrillas 14 (4/5 tritaškių), Jaylonas Tysonas 10 (5 atk. kam.), Dariusas Garlandas 8 (3/11 metimų), Larry Nance’as 7.
