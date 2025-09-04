Pakutiniame interviu prieš mirtį Giorgio Armani buvo atviras: atskleidė, ko gailisi

Jis neslėpė, kad gailisi daugiau laiko nepraleidęs su brangiais žmonėmis, pranešė portalas „People“.
„Nežinau, ar savęs vadinčiau darboholiku, bet sunkus darbas tikrai yra būtina sąlyga sėkmei“, – sakė dizaineris. – „Mano vienintelis gailestis gyvenime – kad per daug laiko skyriau darbui ir per mažai draugams bei šeimai.“
Planai dėl palikimo
91 metų Armani atskleidė, jog buvo pasirengęs, kad jo įkurta imperija gyvuotų ir po jo mirties.
„Mano planai dėl perėmimo yra laipsniškas atsakomybių, kurias visuomet prisiimdavau, perdavimas artimiausiems žmonėms – tokiems kaip Leo Dell’Orc (Armani grupės vyriško stiliaus vadovas), mano šeimos nariai ir visa komanda. Norėčiau, kad tai vyktų natūraliai, o ne būtų lūžio momentas“, – sakė jis.
Dar 2015 m. duotame interviu „GQ“ Armani pripažino, kad siekdamas sėkmės turėjo paaukoti nemažai asmeninių santykių.
„Supratau, kad tokio lygio sėkmė reikalauja visiško atsidavimo, jei nori, kad ji gyvuotų savaime“, – sakė jis. – „Esu nusivylęs, kad daugybę kartų turėjau atsisakyti santykių dėl darbo.“
Paskutinės dienos
Rugsėjo 4-ąją mados namai patvirtino, jog Armani „ramiai užgeso, apsuptas artimųjų“. Pranešime priduriama, kad dizaineris „dirbo iki paskutiniųjų dienų, atsidėjęs įmonei, kolekcijoms ir daugybei pradėtų bei ateities projektų“.
Darbuotojų ir šeimos narių bendrame pareiškime teigiama: „Šioje įmonėje mes visuomet jautėmės kaip šeima. Šiandien, su gilia emocija, jaučiame tuštumą, kurią paliko žmogus, sukūręs ir puoselėjęs šią šeimą savo vizija, aistra ir atsidavimu. Bet būtent jo dvasia įkvepia mus – darbuotojus ir šeimos narius, kurie visada dirbo šalia pono Armani, saugoti tai, ką jis pastatė, ir tęsti įmonės veiklą jo atminimui, su pagarba, atsakomybe ir meile.“
Paskutiniai išbandymai
Pastaraisiais mėnesiais dizainerio sveikata silpo – birželį jis pirmą kartą per 50 metų nedalyvavo Milano mados savaitės vyriškos mados kolekcijos pristatyme. Tuomet jis sekė renginį tiesioginės transliacijos metu, besigydydamas po „neskelbiamos ligos“.
Giorgio Armani gimė 1934 m. liepos 11 d. Piacenzos mieste, Italijoje, Maria Raimondi ir Ugo Armani šeimoje. Iš pradžių jis studijavo mediciną, bet po trejų metų metė mokslus ir atliko privalomą karinę tarnybą. Vėliau pradėjo dirbti Milane universalinėje parduotuvėje – iš pradžių kaip vitrinų dekoruotojas, vėliau kaip pirkimų vadybininkas, o netrukus pasuko dizaino keliu.
1960-aisiais jis dirbo pas dizainerį Nino Cerruti, o 1975 m. kartu su verslo ir gyvenimo partneriu Sergio Galeotti įkūrė savo mados namus. Prekės ženklas iškart sulaukė sėkmės ir išgarsėjo vyriškos mados siluetais, kurie išlaisvino vyriškus kostiumus nuo ankštumo ir griežtumo.
Šiandien Armani imperija apima aukštosios mados liniją Armani Privé, „ready-to-wear“ liniją Emporio Armani bei gatvės stiliaus prekės ženklą Armani Exchange.
