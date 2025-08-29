Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Italiją skandina liūtys: gatves užliejo vanduo

2025-08-29 15:09 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-29 15:09

Šiaurės Italija nukentėjo nuo liūčių. Audros ir lietūs užtvindė daugelį miestų, praneša „Telegram“ kanalas „Unian“.

Italiją skandina liūtys: gatves užliejo vanduo (nuotr. Telegram)

0

Varezės keliai užtvindyti – naktį iškritęs lietus juos pavertė upėmis, rašo Italijos naujienų portalas „TG La7“.

Surengtos gelbėjimo operacijos

Nuo vakarykštės dienos Ligūrijoje, Lombardijoje, Pjemonte, Venete ir Toskanoje buvo surengta daugiau kaip 1300 gelbėjimo operacijų.

 

Tuo tarpu prie Komo ežero dėl nuošliaužos buvo uždarytas kelias.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

