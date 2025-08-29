Italiją skandina liūtys: gatves užliejo vanduo

Varezės keliai užtvindyti – naktį iškritęs lietus juos pavertė upėmis, rašo Italijos naujienų portalas „TG La7“.
Surengtos gelbėjimo operacijos
Nuo vakarykštės dienos Ligūrijoje, Lombardijoje, Pjemonte, Venete ir Toskanoje buvo surengta daugiau kaip 1300 gelbėjimo operacijų.
Tuo tarpu prie Komo ežero dėl nuošliaužos buvo uždarytas kelias.
