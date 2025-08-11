Smarkios liūtys Pietų Japonijoje sukėlė potvynius ir purvo nuošliaužas

Žemo slėgio sistema nuo praėjusios savaitės užsilaikė virš regiono, sukeldama liūtis pietinėje Kagošimos prefektūroje ir šiaurinėje salos dalyje.
Ankstų pirmadienio rytą Japonijos meteorologijos agentūra paskelbė aukščiausio lygio įspėjimą Kumamoto prefektūroje, pranešdama, kad per pastarąją parą iškrito daugiau kaip 40 cm kritulių. Vėliau įspėjimo lygis buvo sumažintas, nes liūtys juda į rytus link Tokijo regiono.
Tačiau agentūra paliko galioti žemesnio lygio perspėjimą Vakarų Japonijai, kur iki antradienio vidurdienio prognozuojama iki 20 cm kritulių.
Priešgaisrinės apsaugos ir nelaimių valdymo agentūra nurodė, kad vietos institucijos išleido evakuacijos rekomendacijas dešimtims tūkstančių žmonių Kumamoto ir šešiose kitose regiono prefektūrose.
Japonijos vyriausybės atstovas spaudai Yoshimasa Hayashi (Jošimasa Hajašis) pareiškė, kad Kagošimoje buvo dislokuotos gynybos pajėgos, kad aprūpintų nukentėjusių vietovių gyventojus gėlu vandeniu.
Pranešama, kad Kumamote gelbėtojai ieškojo trijų asmenų šeimos, kurią pakeliui į evakuacijos centrą užgriuvo purvo nuošliauža. Du iš jų buvo išgelbėti, tačiau trečiasis asmuo vis dar dingęs.
Keli kiti žmonės taip pat laikomi dingusiais be žinios po to, kai įkrito į patvinusias upes Kumamoto ir netoliese esančioje Fukuokos prefektūroje.
Visuomeninė televizija NHK nurodė, kad Kamiamakusos mieste maždaug 20 žmonių, įstrigusių stovyklavietėje ir keliose kitose gyvenamosiose vietovėse, laukia gelbėtojų.
Televizijos filmuotoje medžiagoje užfiksuota, kaip purvinas vanduo sunkiasi žemyn, nešdamas nulaužtus medžius ir šakas, o gyventojai bando perbristi kelius siekiantį vandenį.
Japonijos ministras pirmininkas Shigeru Ishiba (Šigeru Išiba) sakė, kad jo vyriausybė remia dingusiųjų paieškos ir gelbėjimo operacijas ir padeda nukentėjusiems asmenimis.
Premjeras taip pat paragino gyventojus būti ypač atsargius ir imtis veiksmų, kurie padėtų išsaugoti gyvybę.
Smarkus lietus taip pat turėjo įtakos keliautojams.
Be to, pirmadienio rytą buvo sustabdytas traukinių eismas tarp Kagošimos ir Hakatos šiaurinėje Kiūšiū dalyje, taip pat vietinių traukinių kursavimas.
Vėliau traukiniai Kiūšiū saloje iš dalies atnaujino darbą, tačiau liūtims slenkant į rytus, eismas vėl sutriko.
Bendrovė „Kyushu Electric Power Co“ pranešė, kad Kumamoto mieste apie 6 tūkst. namų ūkių buvo likę be elektros, tačiau vėliau beveik pusei jų tiekimas atnaujintas.
Praėjusią savaitę Kagošimoje dėl smarkių liūčių vienas žmogus dingo be žinios, o keturi buvo sužeisti.
