Naujos musoninės liūtys Pakistane pražudė 20 žmonių, sustabdė gelbėjimo darbus

Regioną siaubia neįprastai intensyvus musonų sezonas, per jį pastarosiomis dienomis žuvo daugiau nei 300 žmonių.
Smarkios liūtys šalies šiaurėje sukėlė potvynius ir nuošliaužas, nušlavusias ištisus kaimus, daug gyventojų liko įstrigę griuvėsiuose, maždaug 200 žmonių vis dar tebėra dingę.
„Liūtis Svabyje visiškai sugriovė kelis namus, žuvo daugiau nei 20 žmonių“, – pirmadienį sakė rajono, esančio šiaurės vakarinėje Chaiber Pachtunchvos provincijoje, pareigūnas.
Kelis kaimus nuniokojo per trumpą laiką iškritęs didžiulis kiekis lietaus, sakė kitas pareigūnas, patvirtinęs žuvusiųjų skaičių.
Nuo pirmųjų smarkių liūčių, prapliupusių ketvirtadienį, apie daugumą mirčių – daugiau nei 340 – pranešta iš Chaiber Pachtunchvos. Provincijos nelaimių valdymo agentūra perspėjo apie naujus staigius potvynius per ateinančias kelias dienas.
Naujausios smarkios liūtys sustabdė dingusiųjų paieškas, savanoriams ir gelbėtojams skubant ieškoti galbūt išgyvenusių žmonių ir ištraukti kūnus.
„Šįryt dėl naujų liūčių buvo sustabdytos gelbėjimo operacijos“, – sakė 31 metų savanoris Nisaras Ahmadas iš labiausiai nukentėjusio Bunero rajono. Jis pridūrė, kad buvo sugriauta 12 kaimų ir ištraukta 219 kūnų.
„Dešimtys kūnų vis dar palaidoti po purvu ir akmenimis, juos galima iškelti tik pasitelkus sunkiąją techniką. Tačiau laikinus takus, nutiestus siekiant patekti į šią vietovę, sunaikino naujos liūtys,“ – sakė jis.
Taip pat pranešta, kad per liūtis žuvo daugybė gyvulių, jų irstantys kūnai keliose vietose skleidžia nemalonų kvapą. Žmonėms labiausiai reikia švaraus geriamojo vandens.
Per musonų sezoną iškrenta trys ketvirtadaliai Pietų Azijos metinių kritulių, gyvybiškai svarbių žemės ūkiui ir aprūpinimui maistu, tačiau taip pat sukeliančių didelio masto sunaikinimą. Nacionalinės nelaimių agentūros duomenimis, šių metų musonų intensyvumas yra apie 50–60 proc. didesnis nei praėjusiais metais.
Pirminiais vyriausybės skaičiavimais, potvynių padaryta žala vyriausybinei ir privačiai nuosavybei siekia apie 445 tūkst. JAV dolerių, pirmadienį paskelbtame pranešime teigė premjero biuras.
Nuošliaužos ir staigūs potvyniai yra dažni per musonų sezoną, paprastai prasidedantį birželį ir trunkantį iki rugsėjo pabaigos.
Nuo vasaros musonų pradžios Pakistaną siaubiančios smarkios liūtys pražudė daugiau nei 650 žmonių, daugiau nei 920 buvo sužeisti.
Pakistanas yra viena iš labiausiai klimato kaitos paveiktų pasaulio šalių ir vis dažniau patiria ekstremalius oro reiškinius. 2022 m. musoniniai potvyniai užliejo trečdalį šalies ir pražudė apie 1700 žmonių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!