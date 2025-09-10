Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva

Skaudi netektis – netikėtai mirė iškili Lietuvos gydytoja

2025-09-10 09:49 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-09-10 09:49

Liūdna žinia – netikėtai mirė iškili gydytoja ortodontė, profesorė, Odontologijos fakulteto prodekanė, Ortodontijos klinikos vadovė Kristina Lopatienė (1970–2025).

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Liūdna žinia – netikėtai mirė iškili gydytoja ortodontė, profesorė, Odontologijos fakulteto prodekanė, Ortodontijos klinikos vadovė Kristina Lopatienė (1970–2025).

0

„Išėjo mylima mama, žmona, sesuo, dukra – tokia, kurios niekas niekada nepakeis“, – skelbė moters artimieji.

K. Lopatienė gimė ir užaugo Kaune, gydytojų šeimoje. Baigusi Kauno medicinos akademiją, ji pradėjo dirbti LSMU Kauno klinikų Ortodontijos klinikoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai buvo mylima jos darbovietė, tikrasis jos pašaukimas. Daug jėgų, meilės ir pasiaukojimo paskyrė savo įkurtai odontologijos klinikai Practicus, kuri pacientų buvo gerbiama ir vertinama. Šiose klinikose praleisti daugiau nei du dešimtmečiai, pasiektas gydomojo darbo tobulumas, įdiegta daugybė naujų metodikų, padėta tūkstančiams pacientų.

Jos rankos buvo skirtos duoti visiems, o širdis – įvertinti ir pažinti tuos, kurie tas rankas jai ištiesdavo. Ji mylėjo savo pacientus, gerbė kolegas, o gyvenimas skubėjo... Kur tas siūlas, kurio įsitvėrę galime įveikti visus vingius?

Ji kūrė, gydė, tobulėjo, rašė, planavo. Tarp daugybės darbų ir planų didžiausias bei brangiausias jos rūpestis visada buvo šeima ir artimiausi žmonės. Ji visuomet buvo pasiruošusi patarti, padėti, eiti pirmyn ir niekada nepasiduoti.

Brangioji Kristina, mes visi mokysimės iš Tavęs – Tavo meilės, Tavo tikėjimo, Tavo rūpesčio, Tavo orumo, Tavo troškimo dar pagauti gyvenimo paukštę, dar suspėti pasidžiaugti būties akimirka. Gyvenimo upė nesustoja tekėti...

Lieka Tavo gerumas, Tavo tiesa, Tavo meilė ir nuoširdumas. Mūsų širdyse Tu amžinai išliksi branginama ir mylima – žmona, mama, sesuo, dukra“, – 

Kristina Lopatienė pašarvota Kauno laidojimo namuose „Rekviem“, Jonavos g. 41A, Kaunas.

Atsisveikinimas vyks rugsėjo 11 d., nuo 12:00 iki 20:00 val.

Šventos mišios aukojamos  Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilikoje Rugsėjo 12 dieną 8:00 valandą.

Urna išnešama rugsėjo 12 d. 12:00 val. Laidojama Petrašiūnų kapinėse.

Sveikata.lt
