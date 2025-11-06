Prie Latvijos ambasados – apie 70 žmonių protestas dėl sprendimo trauktis iš Stambulo konvencijos

Susirinkusieji laikė plakatus su užrašais „Tik silpna valstybė bijo stiprių moterų“, „Konvencija saugo, populizmas naikina“, „Už moteris, vyrai!“, „Jūs sprendžiat, mes kenčiam“, skandavo „visuomenė klestės, kai moterys nebekentės“, mušė būgnais.
„Itin neramina žinia, kad Latvijos parlamentas nubalsavo išeiti iš Stambulo konvencijos, kuri yra konvencija kovojanti prieš smurtą prieš moteris“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė „Rhytms of Resistance“ astovė Lėja Kalvelytė
„Kadangi Lietuva nėra taip pat ratifikavusi šios konvencijos, yra labai svarbu, kad mūsų regione nebūtų žengiamas dar vienas žingsnis atgal kovoje už moterų teises“, – teigė ji.
Akciją organizavo Lygių galimybių plėtros centras, būgnininkų kolektyvas „Rhytms of Resistance“.
Lygių galimybių plėtros centro ekspertės Vilanos Pilinkaitės-Sotirovič teigimu, tai parodo, kokie trapūs yra demokratiškai priimti sprendimai.
„(Latvijos žmogaus teisių organizacijos – BNS) tikrai įdėjo labai daug pastangų, kad būtų ratifikuota Stambulo konvencija ir jie buvo tokia sėkmės istorija ir labai džiaugėsi, kai visa tai įvyko. Dabar toks backlash'as (neigiamas atoveiksmis – BNS), kai tiesiog vienu sprendimu galima panaikinti moterų saugumo klausimą, tiesiog neįsigilinant ir parodant, kokia tai yra demokratija iš esmės trapi“, – kalbėjo ji.
BNS rašė, kad praėjusią savaitę Latvijos Saeima nubalsavo už pasitraukimą iš Stambulo konvencijos. Parlamentarų teigimu, ji propaguoja genderizmo teorijas ir naujas normas dėl lytinės tapatybės ar seksualinės orientacijos.
Tačiau tokį žingsnį šią savaitę vetavo prezidentas Edgaras Rinkevičius.
Latvijos parlamentarai trečiadienį nubalsavo už tai, kad įstatymo projektas dėl pasitraukimo iš Stambulo konvencijos būtų perduotas pakartotiniam svarstymui naujos sudėties Saeimai.
Latvijoje parlamento rinkimai vyks kitų metų spalio pradžioje.
Anot V. Pilinkaitės-Sotirovič „Stambulo konvencijos korta“ per minimus rinkimus bus bandoma laimėti daugiau balsų. Minčiai, kad ši tema bus itin svarbi kituose Latvijos rinkimuose, antrino ir L. Kalvelytė.
„Tai bus naudojama kaip labai dažnas politinis argumentas, tai bus rimta tema debatuose, kur bus dažnai apie moteris kalbama taip, tarsi jų pačių ten nebūtų, bus labiau paisoma to, ką galvoja vyrai, ką galvoja dešinieji ir populizmą propaguojantys politikai“, – teigė „Rhytms of Resistance“ atstovė.
„Dabar svarbu kalbėti apie tai, nes svarbu parodyti, kad latvės šioje kovoje nėra vienos. Ir dabar, ir už metų taip pat, kai šis sprendimas bus sprendžiamas, mes būsime su jomis ir palaikysime jų kovą už savo teises“, – pridūrė ji.
L. Kalvelytės teigimu, solidarumo akcijos tuo pačiu metu vyko ne tik Vilniuje, bet ir kitose Europos sostinės.
Su susirinkusiais žmonėmis susitiko ir Latvijos ambasadorė Lietuvoje Solveiga Silkalna, kuri dėkojo už Lietuvos žmonių palaikymą.
„Mes matome, ką galvoja ir kaip reaguoja mūsų kaimynai, ir vertiname jų susidomėjimą bei rūpestį“, – sakė S. Silkalna.
„Latvijos vyriausybė yra įsipareigojusi likti Stambulo konvencijos šalimi, tad pamatysime, kokia bus situacija po metų. Tačiau mes tikrai suprantame, kaip svarbu, ypač šiomis dienomis, puoselėti europietiškas vertybes ir spręsti visus klausimus demokratiniu būdu“, – kalbėjo ji.
Stambulo konvencija yra tarptautinė sutartis, pagal kurią valstybės narės įpareigojamos parengti nuoseklią politiką, kad geriau apsaugotų moteris nuo visų smurto formų, taip pat moteris ir vyrus nuo smurto šeimoje.
Tai apima visapusiškos pagalbos ir apsaugos aukoms teikimą, krizių centrus, visą parą veikiančią karštąją liniją, specializuotus paramos centrus seksualinio smurto aukoms, smurto liudininkų vaikų apsaugą ir paramą.
Latvijos parlamentas konvenciją ratifikavo 2024-aisiais.
Kaip skelbė BNS, Lietuva Stambulo konvenciją pasirašė 2013 metais, tačiau iki šiol neratifikavo. Pernai kovą Konstitucinis Teismas paskelbė, kad konvencija neprieštarauja Konstitucijai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!