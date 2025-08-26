Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Dėl šio kunigo į bažnyčią žmonės plūsta masiškai: pamatykite, kaip jis atrodo

2025-08-26 11:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-26 11:55

Essekso klebonas Džordanas sukėlė audrą internete, pademonstravęs savo patrauklią išvaizdą.

Bažnyčia (asociatyvi nuotr.) (Vygintas Skaraitis/BNS)

Essekso klebonas Džordanas sukėlė audrą internete, pademonstravęs savo patrauklią išvaizdą.

1

Tėvas Džordanas, kuris yra Romfordo Šv. Edvardo Išpažinėjo bažnyčios kunigas, kreipėsi į „TikTok“, siekdamas paskatinti žmones lankyti mišias, rašoma portale „The Sun“.

Vaizdo įraše, kuris greitai paplito internete, matyti, kaip gražus kunigas, kuris yra vedęs ir turi du vaikus, dėvi kunigo apykaklę ir prisistato kaip naujas bažnyčios vikaras. Jis taip pat kviečia parapijiečius kiekvieną sekmadienį dalyvauti mišiose.

Kunigas gavo daugiau, nei tikėjosi, kai susidūrė su nepažįstamais žmonėmis, apsvaigusiais nuo jo vyriškos išvaizdos, o daugelis skubėjo į komentarų skiltį palikti netikėtus komentarus.

Vaizdo iraše kunigas kviečia žmones į bažnyčią

Vien per kelias minutes paaiškėjo, kad jis užkariavo visiškai naują gerbėjų armiją, kurie labai norėjo susitikti ir pasisveikinti.2

Vaizdo įraše jis sako:

„Sveiki, aš esu tėvas Džordanas ir džiaugiuosi, kad esu naujasis vikaras čia, Romfordo Šv. Edvardo Išpažinėjo bažnyčioje. Ateikite pasisveikinti, mes čia renkame visą savaitę ir, žinoma, sekmadieniais, net jei jau kurį laiką nebuvote, mes labai norėtume jus vėl pamatyti, bet tai tik aš, kuris jums sako „labas“.”

Kaip rašoma „The Sun", nuo tada, kai buvo paskelbtas šis vaizdo įrašas, kuris surinko net 1,5 milijono peržiūrų, tėvas Jordanas buvo užverstas labai vulgariomis pastabomis, o vienas asmuo netgi pakomentavo, jog: „Komentarų skyriui reikia Jėzaus".

@st.edwards.romfor Here is our new Vicar Father Jordan with a welcome message! #romford #yourchurch #StEdwards #Christianity #✝️ ♬ original sound - St Edward’s Romford

Here is our new Vicar Father Jordan with a welcome message! #romford #yourchurch #StEdwards #Christianity #✝️ ♬ original sound - St Edward’s Romford

