TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Į Lietuvą atvežama ypatinga relikvija: štai kada bus galima pamatyti

2025-08-22 12:20 / šaltinis: AlytusPlius
2025-08-22 12:20

Pirmojo Alytaus Šv. Liudviko bažnyčios klebonas Marius Talutis skelbia ypatingą žinią – jau rugpjūčio 25 d. į bažnyčią atkeliauja  Šv. Spyglio relikvija.

Bažnytinės žvakutės (nuotr. 123rf.com)

„Šv. Liudviko minėjimo ir mūsų bažnyčios titulo dieną į mūsų bažnyčią atvyks Solesmes abatijos (Prancūzija) Abatas Geoffroy Kemlin OSB ir Palendrių vienuolyno benediktinai vienuoliai, kartu atsiveždami Palendrių vienuolyne saugomą Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus erškėčių vainiko Šv. Spyglio relikviją, kurią šv. karalius Liudvikas įgijo 1239 metais. Simboliška, jog Alytus – Baltosios Rožės miestas tampa Šv. Spyglio istorinės piligrimystės vieta“, – sako M. Talutis.

Ypatinga relikvija

Videoreportaže kunigas taip pat paaiškino, kokia yra erškėčių vainiko reikšmė. Pasak jo, ten, kur keliavo erškėčių vainikas, tos vietos klestėjo.

„Kas tai yra erškėčių vainikas? Tai yra ne tik Jėzaus Kristaus kančios dalykas, kuris buvo vainikuojamas, bet šv. Liudvikas erškėčio vainiką suvokė kaip tam tikrą karaliaus valdžios legitimumą. Tai – karūna.

Kur yra karūna, ten yra ir karalystė. Ilgus laikus ji buvo Bizantijoje, Bizantija klestėjo. Brandžiaisias viduramžiais ji pateko į Paryžių, į Vakarų Europą, į lotyniškąją Europą – Europa klesti. Tai stiprus simbolis“, – sakė jis.

Kada bus galima pamatyti šv. Spyglį?

Rugpjūčio 25 d. programa:

11.15 val. – šv. Rožančiaus malda.

11.45 val. – Šv. Spyglio relikvijos ir vienuolių pasitikimas.

12.00 val. – šv. Mišios su psalmių malda.

Po šv. Mišių bus brolių užtarimo malda prie šv. Spyglio relikvijos. 

Interviu su M. Talučiu – videoreportaže.

Autoriai: Daina Baranauskaitė, Kastytis Skrabulis

