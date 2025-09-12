Kariuomenės vadas su NATO generolu aptarė oro gynybą, susitiks su Vokietijos ir Vengrijos kolegomis

Kaip penktadienį pranešė kariuomenė, R. Vaikšnoras su A. Grynkewichiumi aptarė aktualiausius regioninio saugumo klausimus, kaip oro gynybos stiprinimas, Baltijos gynybos linijos plėtra, JAV pajėgų dislokavimas Europoje ir Lietuvoje.
„Įvykus agresijai prieš NATO valstybę narę, SACEUR (angl. Supreme Allied Commander Europe), kaip vyriausiasis vadas, turi teisę ir yra įgaliotas panaudoti visas jo galioje esančias karines priemones, siekiant išsaugoti ar atkurti Aljanso teritorijos saugumą“, – pranešime pabrėžė R. Vaikšnoras.
Jis penktadienį planuoja susitikti su Vokietijos ir Vengrijos kariuomenių vadais, toliau plėtojant dialogą dėl regioninės gynybos stiprinimo ir bendrų NATO pajėgumų integracijos.
Kaip pažymėjo Lietuvos kariuomenė, Vengrija kartu su kitomis sąjungininkėmis šiuo metu atlieka NATO oro policijos misiją Lietuvoje, užtikrindama Baltijos šalių oro erdvės saugumą.
R. Vaikšnoras ketvirtadienį taip pat susitiko su Pensilvanijos nacionalinės gvardijos (PANG) vadu Johnu Pippy.
Gvardija jau yra išbandžiusi Lietuvos įsigyjamus amerikietiškus UH-60M „Black Hawk“ sraigtasparnius, todėl šiuo metu, pasak kariuomenės, dalijasi patirtimi per savo aviacijos kompetencijos centrą, kuriame rengiami lietuvių pilotai ir inžinieriai.
Su PANG taip pat vystomas Kovos su dronais kompetencijų centras ir ilgojo nuotolio artilerijos pajėgumai. Kariuomenės teigimu, šios iniciatyvos suteiks galimybių Lietuvai spartinti savo divizijos plėtrą ir stiprinti kovinius gebėjimus.
Lietuva sraigtasparnius UH-60 „Black Hawk“ įsigijo 2020 metais, pernai Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose atidarytas angaras sraigtasparnių laikymui, priežiūrai ir aptarnavimui.
R. Vaikšnoras metų pradžioje sakė, kad pirmieji orlaiviai šalį turėtų pasiekti iki vasaros, dar du – atvykti 2026 metais.
