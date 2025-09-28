Lietuvos pusmaratonio čempionato nugalėtojai išaiškėjo Nidoje

Lietuvos čempionato medalius iškovojo:
Vyrai. 1.Justinas Čekanauskas 1:11:47, 2.Darius Petkevičius 1:12:19, 3.Rimvydas Alminas 1:13:13.
Moterys. 1.Viktorija Varnagirytė 1:25:40, 2.Rūta Juškevičiūtė 1:26:21, 3.Gabrielė Garbauskaitė 1:27:58.
Tuo tarpu Kaune šią savaitę vyko miesto rudens metimų čempionatas. Ten pasirodė ir neseniai 14-ą gimtadienį paminėjęs Andrius Gudžius. Pasaulio ir Europos čempiono sūnus 1 kg diską numetė 39,24 m ir buvo antras. Nugalėjo pusantrų metų vyresnis Nojus Grigaitis (44,93).
