TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Lietuvos pusmaratonio čempionato nugalėtojai išaiškėjo Nidoje

2025-09-28 19:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-28 19:19

Šeštadienį Neringa priėmė XXV Nidos pusės maratono bėgimo, kartu ir Lietuvos čempionato, dalyvius.

sklukas.lt nuotr. | Organizatorių nuotr.

Šeštadienį Neringa priėmė XXV Nidos pusės maratono bėgimo, kartu ir Lietuvos čempionato, dalyvius.

0

Lietuvos čempionato medalius iškovojo:

Vyrai. 1.Justinas Čekanauskas 1:11:47, 2.Darius Petkevičius 1:12:19, 3.Rimvydas Alminas 1:13:13.

Moterys. 1.Viktorija Varnagirytė 1:25:40, 2.Rūta Juškevičiūtė 1:26:21, 3.Gabrielė Garbauskaitė 1:27:58.

Tuo tarpu Kaune šią savaitę vyko miesto rudens metimų čempionatas. Ten pasirodė ir neseniai 14-ą gimtadienį paminėjęs Andrius Gudžius. Pasaulio ir Europos čempiono sūnus 1 kg diską numetė 39,24 m ir buvo antras. Nugalėjo pusantrų metų vyresnis Nojus Grigaitis (44,93).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

