TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos WU-19 rinktinė laimėjo Baltijos taurės turnyrą

2025-09-29 16:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-29 16:27

Pirmadienio popietę Kaune finišavo beveik savaitę vykęs merginų U19 rinktinių Baltijos taurės turnyras.

Lietuvos WU-19 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

0

Antrose savo rungtynėse jame Karolio Jasaičio treniruojama Lietuvos rinktinė 2:1 (1:0) nugalėjo Estijos futbolininkes ir, iškovojusios antrą pergalę iš tiek pat galimų, tapo turnyro nugalėtojomis!

Pirmoje dvikovoje lietuvaitės rezultatu 2:1 nugalėjo latves, o pastarosios šeštadienį 1:0 nugalėjo Estijos futbolininkes. Tai reiškė, kad prieš paskutinę turnyro dvikovą Lietuvos rinktinei būtų pakakę ir lygiųjų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rimtą žingsnį link pergalės Lietuvos rinktinė dėjo pirmo kėlinio pabaigoje. Tuomet Justina Blaževičiūtė puikiu reidu prasiveržė pro esčių gynėjas ir iš arti pasiuntė kamuolį į tinklą, taip išvesdama mūsiškes į priekį.

Antrasis kėlinys mūsų rinktinei taip pat prasidėjo puikiai, mat jau kone pirmos atakos metu estės savo baudos aikštelėje sužaidė ranka, o baudinį užtikrintai realizavo komandos kapitonė Jotvilė Šapaitė, tokiu būdu padidinusi persvarą iki 2:0.

Vėliau estėms dar pavyko atsilikimą sumažinti, tačiau Lietuvos rinktinė išlaikyti turėtą persvarą bei iškovoti pirmą vietą turnyre.

Merginų U19 Baltijos taurės rungtynių statistika

Estija – Lietuva 1:2 (0:1);

LFF Kauno treniruočių centro stadionas; teisėja – Jurgita Mačikunytė (Lietuva);

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Ema Daujotė, Elena Ostrauskaitė, Agata Marija Kairytė, Austėja Jokubaitytė, Justina Blaževičiūtė, Estela Tamošauskaitė, Ugnė Jonelytė, Marta Lipnickaitė, Laura Grucytė, Jotvilė Šapaitė, Austėja Pocevičiūtė.

Atsargoje: Karina Galdikaitė, Emilija Grauslytė, Miglė Grauslytė, Patricija Penkauskaitė, Julija Melaikytė, Elzė Kiškūnaitė, Augustė Augėnaitė, Airinga Anavičiūtė, Aivė Andriuškevičiūtė.

