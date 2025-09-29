Lietuvos WU-19 rinktinė laimėjo Baltijos taurės turnyrą

Antrose savo rungtynėse jame Karolio Jasaičio treniruojama Lietuvos rinktinė 2:1 (1:0) nugalėjo Estijos futbolininkes ir, iškovojusios antrą pergalę iš tiek pat galimų, tapo turnyro nugalėtojomis!
Pirmoje dvikovoje lietuvaitės rezultatu 2:1 nugalėjo latves, o pastarosios šeštadienį 1:0 nugalėjo Estijos futbolininkes. Tai reiškė, kad prieš paskutinę turnyro dvikovą Lietuvos rinktinei būtų pakakę ir lygiųjų.
Rimtą žingsnį link pergalės Lietuvos rinktinė dėjo pirmo kėlinio pabaigoje. Tuomet Justina Blaževičiūtė puikiu reidu prasiveržė pro esčių gynėjas ir iš arti pasiuntė kamuolį į tinklą, taip išvesdama mūsiškes į priekį.
Antrasis kėlinys mūsų rinktinei taip pat prasidėjo puikiai, mat jau kone pirmos atakos metu estės savo baudos aikštelėje sužaidė ranka, o baudinį užtikrintai realizavo komandos kapitonė Jotvilė Šapaitė, tokiu būdu padidinusi persvarą iki 2:0.
Vėliau estėms dar pavyko atsilikimą sumažinti, tačiau Lietuvos rinktinė išlaikyti turėtą persvarą bei iškovoti pirmą vietą turnyre.
Merginų U19 Baltijos taurės rungtynių statistika
Estija – Lietuva 1:2 (0:1);
LFF Kauno treniruočių centro stadionas; teisėja – Jurgita Mačikunytė (Lietuva);
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Ema Daujotė, Elena Ostrauskaitė, Agata Marija Kairytė, Austėja Jokubaitytė, Justina Blaževičiūtė, Estela Tamošauskaitė, Ugnė Jonelytė, Marta Lipnickaitė, Laura Grucytė, Jotvilė Šapaitė, Austėja Pocevičiūtė.
Atsargoje: Karina Galdikaitė, Emilija Grauslytė, Miglė Grauslytė, Patricija Penkauskaitė, Julija Melaikytė, Elzė Kiškūnaitė, Augustė Augėnaitė, Airinga Anavičiūtė, Aivė Andriuškevičiūtė.
