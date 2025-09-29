Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

C.Osmanas praleis Eurolygos sezono atidarymą

2025-09-29 16:19 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-29 16:19

Eurolygos sezonas startuos jau šią savaitę – antradienį, o prieš tai Atėnų „Panathinaikos" paskelbė apie Cedi Osmano sveikatos problemas.

C.Osmanas žaisti negali (Scanpix nuotr.)

Eurolygos sezonas startuos jau šią savaitę – antradienį, o prieš tai Atėnų „Panathinaikos“ paskelbė apie Cedi Osmano sveikatos problemas.

0

Dėl čiurnos traumos, kurią patyrė rinktinėje, jis praleis bent jau pirmąjį susitikimą su Miuncheno „Bayern“. Ant plauko kabo ir spalio 3 dienos susitikimas su Barselonos „Barcelona“.

30 metų 201 cm ūgio turkas praeitą sezoną Eurolygoje per 20 minučių pelnė 9,6 taško, atkovojo 2,7 kamuolio ir rinko 8,5 naudingumo balo.

