C.Osmanas praleis Eurolygos sezono atidarymą

Dėl čiurnos traumos, kurią patyrė rinktinėje, jis praleis bent jau pirmąjį susitikimą su Miuncheno „Bayern“. Ant plauko kabo ir spalio 3 dienos susitikimas su Barselonos „Barcelona“.
30 metų 201 cm ūgio turkas praeitą sezoną Eurolygoje per 20 minučių pelnė 9,6 taško, atkovojo 2,7 kamuolio ir rinko 8,5 naudingumo balo.
